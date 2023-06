"Me siento muy bien": Lucerito Mijares revela qué hizo para su radical cambio de imagen

Desde hace unas semanas, el público ha visto un radical cambio de imagen de Lucerito Mijares, por lo que le han llovido halagadores comentarios. Aunque la prioridad de la joven cantante es su trabajo en el medio del espectáculo, en un encuentro con la prensa agradeció los mensajes de sus fanáticos en donde le señalan lo bien que se ve, y reveló lo que hizo para conseguir esta transformación que ha sorprendido a todos.

La joven, de 18 años, está a punto de hacer su gran debut en la obra de teatro "El Mago", por lo que los medios de comunicación están muy al pendiente de ella, es por eso que cuando se encontró con los reporteros además de hablar sobre lo emocionada que está por pronto estrenar la puesta en escena en el teatro Hidalgo, ubicado en el centro de la Ciudad de México, también resaltó las cosas que ha hecho para poder hacer al personaje principal.

¿Cómo logró su transformación Lucerito Mijares?

Durante un encuentro con la prensa, un reportero le dijo que se veía "más delgada" y "guapísima", por lo que le preguntó qué es lo que estaba haciendo. Ante esto, la hija de Lucero y Manuel Mijares agradeció los comentarios halagadores y manifestó que se sentía muy bien, además apuntó que los cambios que ha hecho son para poder hacer a su personaje para la obra de teatro, lo que la ha llevado a que su apariencia cambie.

"Me siento muy bien. Les agradezco mucho los comentarios que me hacen. La verdad es que ahora estoy en un régimen alimenticio con mucha proteína para tener mucha energía par los ensayos y para todo esto del teatro", comentó la joven sobre su radical transformación, pues actualmente luce espectacular, no sólo por su figura estilizada, sino también porque ha mostrado looks juveniles que gustan mucho a sus miles de admiradores.

En la conversación, también resaltó que por el momento no está pensando en firmar con una disquera para comenzar una carrera como cantante, pues destacó que hay muchos músicos que están haciendo sus proyectos de forma independiente y les va muy bien. "Pienso que los artistas están trabajando mucho por sí solos, ha funcionado bastante bien eso, así que creo que puede ser un muy buen camino", indicó la hija de "La Novia de América".

La cantante se ha transformado debido a su preparación para la obra

Finalmente, sobre las comparaciones con sus padres, que son unos iconos de la música, Lucerito Mijares indicó que "me encanta conservar esta esencia que tengo, esta personalidad, porque también me gusta verme de mi edad, porque ahorita mucha gente se ve mucho más grande. Pero la verdad es que yo soy muy feliz como soy".