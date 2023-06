Luis Miguel: 5 fotos de su transformación, de ídolo adolescente a sus 53 años

En los últimos días Luis Miguel ha dado de qué hablar por su imagen, debido a que en fotos tomadas recientemente en una boda, lo mostraron más delgado y "demacrado", como algunos de sus fans aseguran, sin embargo, no es la primera vez que causa controversia, pues a lo largo de su larga carrera se le ha visto tener una increíble transformación de ídolo adolescente hasta ahora, a sus 53 años.

Luis Miguel Gallego Basteri nació el 19 de abril de 1970 en Puerto Rico. Hijo del cantautor español Luisito Rey y la italiana Marcela Basteri. Con tan solo doce años graba su primer disco "Un Sol". A los quince años gana su primer Grammy americano por la canción “Me Gustas Tal Como Eres” (dúo con Sheena Easton) y se consagra como el primer cantante hispano más joven en obtener uno, lo que sería el comienzo de una exitosa carrera que sigue en la actualidad.

Luis Miguel, un ídolo adolescente

Al ver el talento del llamado "Sol de México", su padre dejó de lado su propia carrera, luego de cambiar su residencia a nuestro país, debutó como en la boda de la hija del entonces presidente de México, José López Portillo, en 1981, con tal sólo 11 años. Su actuación fue tan buena que Luisito Rey consiguió un contrato con la disquera EMI, quienes le dieron la oportunidad de grabar su primer álbum en 1982.

Con tan solo doce años graba su primer disco "Un Sol". Foto: Especial

Luis Miguel se consolidó como ídolo adolescente. Foto: Especial

Ya para la década de los 90 Luis Miguel se había consolidado como un ídolo adolescente, no sólo como cantante, también como actor, pues a mediados de los años 80 filmó dos películas: "Ya nunca más" y "Fiebre de amor". De acuerdo a la biografía de su página oficial, con el disco "20 Años", de 1990, vendió en tan solo una semana más de 600 mil copias, y posiciona 6 sencillos en el TOP 100 de México.

En el año 2004, "El Sol" presentó su primera producción con mariachi “México en la Piel”. Este disco logró vender tan sólo en nuestro país casi un millón de copias. Además, se hizo de un nuevo récord en el Auditorio Nacional, con treinta fechas consecutivas, lo que lo hizo acreedor de "La Estela de Plata", un reconocimiento que da el famoso recinto. Para el 2017 su popularidad lo vuelve a poner en todos los titulares gracias a su bio-serie autorizada en la plataforma de Netflix, una producción que obtuvo el primer puesto entre las más populares de la plataforma a nivel mundial.

Ha forjado una destacada carrera. Foto: Especial

El Sol de México preocupa a sus fans

Pero Luis Miguel no ha sido ajeno a la polémica, ya sea por sus relaciones amorosas, con destacadas celebridades del medio artístico nacional o internacional, así como por la relación con sus hijos, pues recordemos que es padre de la influencer y modelo Michelle Salas, a quien reconoció varios años después de su nacimiento, y de dos varones, Miguel y Daniel, fruto de su relación con Aracely Arámbula, a quienes se le ha acusado de no mantener y no ver.

El famoso intérprete de temas como "La incondicional", "Ahora te puedes marchar" y "Hasta que me olvides", también ha dado de qué hablar por su aspecto físico, ya que mientras hace unos años sus fans notaron que mostraba algunos kilos de más, ahora se han mostrado preocupados por su extrema delgadez, esto luego de que la periodista de moda Pilar Castaño compartiera fotografías en las que se observa al cantante "demacrado", como lo han calificado sus fans.

Es considerado uno de los mejores cantantes. Foto: Especial