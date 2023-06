La Casa de los Famosos México: ¿Por qué Paul Stanley debe dormir conectado al oxígeno?

El pasado domingo 4 de junio dio arranque a la primera temporada de “La Casa de los Famosos México”, por lo que los participantes ya pasaron sus primeros días y noches sin comunicación alguna con el exterior, sin embargo, ya comenzaron a salir los secretos de las celebridades, tal es el caso de Paul Stanley.

Y es que, el querido conductor de Hoy tiene que dormir con ayuda, pues Paul debe estar conectado a un oxígeno para poder conciliar el sueño, por lo que compañeras como Wendy Guevara y Bárbara Torres han cuestionado a Stanley sobre las razones por las que debe estar conectado.

¿Por qué Paul debe estar conectado al oxígeno?

Luego de pasar su primera noche en “La Casa de los Famosos México” y que tuvo que cambiar su maleta con la de Bárbara Torres, lo único que pudo recuperar Paul Stanley fue la mascarilla que usa para poder dormir bien, misma que se encuentra conectada al oxígeno.

Al ver cómo dormía el conductor de Hoy, Wendy Guevara y la actriz que da vida a “Excelsa” cuestionaron a Paul, por lo que éste reveló que desde que le dio COVID-19 ya no oxigena bien, por lo que ha tenido diversas dificultades para respirar, pues fue diagnosticado con “apnea del sueño”.

Además Paul cuenta que se dio cuenta de esto debido a que le hicieron unos estudios después de mucho tiempo que no al dormir no podía descansar y que amanecía ansioso, no se podía concentrar y además todo el tiempo estaba enojado.

“Me detectaron esa madre y amanezco al pedo con eso, (en la noche) se te corta la oxigenación, todo tu cuerpo no oxigena bien, piensas puras pende**, duermes, te despiertas, duermes, te despiertas…” contó Paul Stanley a Wendy y Bárbara

Además Paul, cuenta que fue a partir del mes de abril que se dio cuenta que sufría de la apnea del sueño luego de haber regresado de un largo viaje y que comenzó a sentirse muy mal.

Paul comunicó en Hoy su estado de salud

Cabe recordar que una revista de espectáculos de circulación nacional, en abril sacó en portada a Paul Stanley y señaló que el conductor de Hoy había estado en el hospital debido a que se le pasó la fiesta y que debido a esto habría puesto su vida en peligro.

Sin embargo, Paul aclaró la información y aseguró que era falso, pues incluso durante el programa Hoy mostró los estudios que le hicieron y que arrojaron que el conductor sufría de “apnea del sueño”.

“Les informaron mal señores, aquí está mi parte médico…entré por hipoxemia severa” dijo Paul Stanley

En el parte médico que se mostró en la emisión se resalta la parte en la que se revelan las razones por las que Paul Stanley entró al hospital: “corresponde al Diagnóstico de Síndrome de Disfunción Respiratoria por Vuelo Prolongado corresponde a un patología ORGÁNICA descrita como una entidad patólogica aguda caracterizada por hipoxemia severa posterior a realizar un vuelo aéreo prolongado (más de 10 horas consecutivas) y que pone en riesgo la vida del paciente si no se corrige de manera pronta como sucedió con el paciente Paul Stanley Durruty”.