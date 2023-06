En mini vestido, Curvy Zelma confirma el estilo rockero como el favorito para robar miradas

Una de las famosas que demuestra que la talla y el estilo no están peleados es Curvy Zelma. La presentadora constantemente sorprende con sus looks, pues no tiene miedo a lucirse con diseños arriesgados y coquetos, como el mini vestido con el que confirmó que el estilo rockero es el favorito para robar miradas, pues sin duda la conductora y cantante destacó en Instagram con sus recientes fotografías.

Zelma Cherem, nombre real de la también influencer de moda, da clases de estilo para las mujeres curvy o también llamadas plus size, y se ha posicionado como un ejemplo de amor propio para muchas que se sienten inseguras con su figura, pues con cada uno de los atuendos que publica en sus cuentas de redes sociales causa furor, coronándose como auténtica amante del estilo y las tendencias.

Curvy Zelma y el vestido negro que la hizo robar miradas

Curvy Zelma conquistó a sus miles de seguidores en la popular plataforma de Meta con un clip en el que mostró tres postales presumiendo un coqueto look. En las imágenes se le ve luciendo una prenda de color negro que destaca por su diseño strapless, como se le llama a las piezas sin mangas, con la que destacó su larga cabellera oscura y que combinó con una chamarra de mezclilla en tono azul claro.

Curvy se lució en un look rockero. Foto: IG @curvyzelma

"Free Spirit (espíritu libre) @FasionNovaCurve Pide el tuyo!, te dejo link en mis stories. Es versátil, estira y cómodo. Me lo pondré con leggins, faldas, shorts… De vestido y de top! Y tú? Cómo te lo pondrías curvylover! #curvyzelma #curvylovers #ootd #beauty #curves", fue la frase y los hashtags con los que Cherem acompañó la publicación con la que encantó a sus fanáticos en pocas horas, pues recibió halagadores comentarios y miles de "likes".

La actriz, de 31 años, que recientemente dio a conocer que regresa a la pantalla chica con el programa "La rueda de la suerte", se luce con los atuendos más chic, con los que impone estilo para las mujeres de talla grande, confirmando que no teme a probar con estilos diversos, como lo dejó ver con este mini vestido negro tipo rockero, que destaca por diseño sin mangas y sus agujetas a los costados.

La conductora impone con su estilo. Foto: IG @curvyzelma

Zelma, que fue conductora de "Viva la tarde" y se le recuerda por su paso por "Survivor", reality que estreno una nueva temporada hace unas semanas, se ha unido a las famosas de la pantalla chica que defienden su cuerpo y empoderan a las mujeres, confirmando que cada día más celebridades del espectáculo en nuestro país están rompiendo con los estereotipos de la la sociedad, que ha obligado a cientos de artistas a mantener figuras muy esbeltas.

Curvy Zelma, que suma más de 746 mil fanáticos en Instagram, ya se ha posicionado como un ícono de estilo, como lo demostró este viernes con su look azul de vestido ajustado, razón por la que es admirada y querida por miles de fans, quienes nunca pierden la oportunidad de llenarla de elogios y recordarle que es una mujer muy hermosa y con un gran talento.