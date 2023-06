Diego Schoening confiesa que Luis de Llano distraía a los integrantes de Timbiriche para esconder su relación “ilícita” con Sasha

En marzo del año pasado, Sasha Sokol denunció a Luis de Llano por sostener una relación "ilícita" y "asimétrica" cuando ella tenía 14 años de edad, mientras que él ya era un adulto de 39 años. En mayo de 2023, la cantante y actriz informó que el productor mexicano fue condenado por “daño moral” mediante sentencia dictada por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

“Con las pruebas y testigos se acreditó que la relación iniciada por él, cuando yo tenía 14 años, fue ilícita y asimétrica por la diferencia de edad y el rol jerárquico que ejercía”, compartió Sasha Sokol, en sus redes sociales, en aquel momento.

Luis de Llano tenía 39 años cuando sostuvo una relación "ilícita" con Sasha de 14 años. Foto: Especial

El cantante y actor Diego Schoening confesó que cuando los integrantes de Timbiriche eran niños -grupo musical del cual formaba parte- Luis de Llano los distraía para esconder su relación “ilícita” con Sasha. “Había rumores… (pero) nunca nos dimos realmente cuenta”.

En declaraciones para el programa Ventaneando, Diego comentó que él se enteró mucho después de qué Sasha había abandonado el grupo Timbiriche por esa situación. “Lo que pasa es que a nosotros también nos volteaban la cabeza. Yo me enteré mucho después de que ella se había salido por eso. Había rumores pero a mi me enseñaron como Santo Tomás: ‘hasta no ver no creer’”, expresó.

Diego Schoening confesó que cuando los integrantes de Timbiriche eran niños nunca se dieron cuenta de lo que ocurría. Foto: Especial

Schoening detalló que con el tiempo se dio cuenta qué el productor se encargaba de distraer a los integrantes del grupo para que ellos no se percataran de lo que estaba sucediendo con su compañera Sasha Sokol.

Contó que siempre les decían que se fueran a comer, a ensayar o simplemente a otro lado, por lo que, reiteró, nunca se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. “Nos volteaban la cabeza como para no ver. Era muy extraño que de repente: 'váyanse a ensayar, váyanse a comer, váyanse de aquí, váyanse a aquí, váyanse acá', y que nunca nos dimos realmente cuenta totalmente", dijo.