Bárbara de Regil cumple 36 años: celebra con alas de ángel y coqueta lencería

Una de las actrices más famosas es Bárbara de Regil, que ha obtenido popularidad en la pantalla chica por su trabajo como actriz, y en la redes sociales se ha convertido en un referente de vida fitness. Este 5 de junio celebró su cumpleaños 36, y para festejar junto a sus millones de fans en Instagram, compartió una serie de fotografías en las que se dejó ver con enormes alas blancas de ángel y en coqueta lencería.

Bárbara de Regil nació en la Ciudad de México el 5 de junio de 1987. Comenzó su carrera al participar en el reality "New Generation Telehit", del 2009, en donde se buscaba a la nueva productora del canal. Dos años después hizo su debut como actriz en la telenovela "Bajo el alma", en donde también obtuvo su primer papel protagónico junto al actor chileno Matías Novoa. "Amor cautivo", "Secretos de familia", "Así en el barrio como en el cielo" y "El Torito", son algunos de sus proyectos.

Bárbara celebra su cumpleaños. Foto: IG @barbaraderegil

Bárbara de Regil celebra en coqueta lencería

Su popularidad en México y otros países llegó con la serie "Rosario Tijeras". Bárbara ha ganado mucha fama en redes sociales por sus videos en los que deja ver su figura marcada y da consejos sobre rutinas de ejercicios, dejándose ver como una de las mujeres más fitness entre las famosas. Además, la actriz se convirtió en empresaria al lanzar su propia marca de proteína y cursos para hacer ejercicio.

Sin duda, la famosa influencer y actriz se ha convertido en un ícono de las plataformas digitales, y para celebrar su cumpleaños no podía ser diferente, pues posó para una extravagante sesión de fotos, en las que se lució con su look. En las imágenes compartidas en Instagram, plataforma en la que suma 8.8 millones de fans, se le puede ver presumiendo cuerpazo en un conjunto de lencería y portando unas enormes alas blancas.

La actriz presume cuerpazo. Foto: IG @barbaraderegil

"HAPPY BIRTHDAY TO ME AMO MI VIDA. AMO VIVIR Estoy muy feliz! Muy feliz! SOY FELIZ Gracias @henryjimenz por mis fotos de cumpleaños TE AMO TANTO desde siempre hermanito", fue la frase con la que De Regil acompañó las instantáneas que han causado furor entre sus millones de fanáticos, quienes no han parado de comentar y dar "likes" a su posteo, logrando obtener casi 370 mil "me gusta" y más de 2 mil comentarios.

"TE AMO HERMANA! Que la vida te siga llenando de todo lo bonito! LO MERECES TODO Y MÁS. Feliz cumpleaños", fue la frase con la que María Chacón celebró a su compañera en la telenovela "Cabo", palabras con las que se unió a otros famosos que también festejaron a Bárbara, como Fabiola Campomanes, Marimar Vega, Elizabeth Álvarez y su hija Mar de Regil, que también se coloca como influencer.

La famosa influencer fitness conquista la red en lencería. Foto: IG @barbaraderegil

De Regil, que mantiene una relación desde hace varios años con Fernando Schoenwald, sin duda logró cautivar a sus fanáticos con las fotografías que publicó en la plataforma de Meta, pues se le ve luciendo un coqueto conjunto de lencería que combina transparencias con flores, mientras que las alas blancas le dan un toque diferente al atuendo y la hacen destacar.