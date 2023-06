Aseguran que esta es la verdadera letra de “Bohemian Rhapsody” escrita a puño por Freddie Mercury

“Bohemian Rhapsody” es sin dudas una de las canciones más icónicas que se ha estricto en el la historia de la humanidad. Este gran himno del rock, fue compuesto por la banda musical Queen y en los últimos días se ha publicado el borrador donde se escribió este hito que enamora a generaciones a nivel mundial.

La expo en honor a Freddie Mercury se encuentra en la casa de subastas de Sotheby's en Londres muestra que el cantante, quien murió en noviembre de 1991 a los 45 años, originalmente llamó a la canción más famosa de la banda “Mongolian Rhapsody” es decir, muy diferente a como terminó siendo.

Freddie Mercury. Fuente: Instagram @freddiemercury

Esta es la verdadera letra de “Bohemian Rhapsody”

El texto de “Bohemian Rhapsody” está escrita en tinta negra y azul y lápiz en papel de la aerolínea británica British Midland Airways, la letra de Mercury para el clásico de rock de 1975 abarca 15 páginas y revela que luego tachó la palabra 'Mongol' y la reemplazó con el famoso 'Bohemian' en su lugar.

Las notas de Freddie Mercury dicen: "Mamá, ha comenzado una guerra, tengo que irme esta noche". La versión final de la canción finalmente perdió la referencia militar y usó la letra ahora famosa: "Mamá, acabo de matar a un hombre". De igual manera, estos borradores no revelan por qué Mercury cambió el título de la exitosa canción.

“Bohemian Rhapsody” se ha reproducido más de 10 millones de veces en los Estados Unidos y más de 4 mil millones de veces en todo el mundo en Spotify y YouTube. Además, los manuscritos de las canciones, que también incluyen borradores de clásicos de Queen como 'Don't Stop Me Now', 'Somebody to Love' y 'We Are the Champions', provienen de una colección personal almacenada en la casa de Londres.

