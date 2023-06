Andrea Legarreta se burla de Lucía Méndez en pleno programa en vivo y le recuerda su error con los vinos

Esta mañana estuvo como invitada al Programa Hoy la legendaria Lucía Méndez pues acudió a la emisión matutina para promocionar su nuevo material discográfico titulado “Por Amor a México”, además participó en una de las divertidas dinámicas que se realizan.

Durante su entrevista, sucedió algo impensable, pues Andrea Legarreta recordó uno de los momentos más bochornosos a lo largo de la carrera de Lucía Méndez, quien prefirió hacer caso omiso a la burla de la conductora de Hoy.

¿Qué sucedió?

Fue durante la entrevista en donde Lucía Méndez contaba sobre cómo es que nació la idea de grabar nuevamente un material discográfico y cómo es que se reunió con uno de los productores y entre copas recordó la vez que el famoso actor Valentín Trujillo le rompió el corazón.

Y es que Lucía cuenta que durante la reunión fue el propio hijo de Lucía quien sacó a la luz aquel amor del pasado que hizo llorar durante varios días, luego de saber que Trujillo se casó con otra mujer a tan solo pocas semanas de haber terminado con Méndez.

“Entonces Alejandro dice haber, haber cuéntanos, es español ¿no?, ¡venga! cuéntanos, vamos a ver traigan un vino, ¿qué quieres tomar? y le dije: ‘no yo no tomo…”

Fue entonces que Andrea Legarreta recordó inmediatamente aquel momento bochornoso en donde Lucía Méndez quiso impresionar a una periodista en una entrevista mientras hablaba de vinos y confundió una clase de este tipo de bebidas con un momento del día.

“Un tempranillo, un tempranillo”, dijo Andrea Legarreta interrumpiendo el relato de Lucía Méndez

Este comentario provocó las risas de los demás conductores que estaban presentes en la entrevista, sin embargo, tal parece que a Lucía Méndez no le causó nada de gracia, por lo que hizo caso omiso al comentario y siguió con su relato.

Así fue la vez que Lucía confundió el “tempranillo” con una hora del día

Fue en 2021 cuando la entrevista que Matilde Obregón le hizo a Lucía Méndez se viralizó, pues en dicha plática, la actriz confesó que tiene una amiga que es experta en vinos y en una ocasión ésta le dio a probar un poco de esta bebida: “Sabía riquísimo, no me sabía tan fuerte, porque es así como yo me emborracho, cuando el alcohol no me sabe a alcohol y me sabía muy a uva, porque era un vino muy joven”.

Seguido a esta declaración, Obregón cuestionó a Méndez si es que el vino del que hablaba se trataba de uva tempranillo, una variedad de este tipo de fruto que es exclusivo para producir estas bebidas alcohólicas.

Sin embargo, Méndez no sabía de qué le estaba hablando Obregón fue entonces que la actriz confundió todo y para salir del paso, la también cantante contestó: “sí, eran como las 11 de la mañana”.

Esta respuesta de Lucía Méndez la volvió viral pues era más que evidente que la actriz se refería a un momento del día y no al vino del que le estaba haciendo referencia la periodista con la que hablaba.