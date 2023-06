¿Shakira enamorada? Maryfer Centeno analiza encuentro de la cantante con Lewis Hamilton: “Se le nota en los ojos”

La ruptura de Shakira con Gerard Piqué sigue dando de qué hablar, aunque en esta ocasión por los rumores de un nuevo romance que han surgido alrededor de la cantante. Algo que se intensificó luego de que fuera captada en lo que parecía ser una cita con el piloto Lewis Hamilton, momento que se encargó de analizar Maryfer Centeno revelando si existe o no algo más que una amistad entre los famosos.

El pasado fin de semana la intérprete de “Te felicito” volvió a Barcelona acompañada de sus hijos, Milan y Sasha, por lo que aprovechó para disfrutar del Gran Premio de España de la Fórmula 1 como invitada especial al palco. Luego de ello acudió a una cena junto a algunos amigos y el piloto Lewis Hamilton con quien ya había sido captada en Miami, Florida, en un famoso restaurante y durante un paseo en yate.

Shakira enloquece a sus fans con foto junto a Lewis Hamilton. Foto: TW @fiagirly

La fotografía en la que aparece la barranquillera junto al piloto generó gran alboroto en redes sociales, donde fanáticos aplaudieron lo que podría ser el nuevo romance. Un rumor que se intensificó debido a que en la postal se puede observar a Hamilton tomando de la cintura a Shakira, quien no dejó de sonreír en todo momento.

Análisis de Maryfer Centeno

Aunque la cantante se mostró más contenta que nunca y sus fans aseguran que habría dejado atrás la polémica de su separación con el exjugador del FC Barcelona, la sonrisa dibujada en su rostro para aquella cena con Lewis Hamilton revelaría si existe o no algo entre ellos según la famosa grafóloga.

“A Shakira todo se le nota en los ojos, yo no la veo muy convencida. Esa no es una sonrisa (…) ¿Está realmente sonriendo? Lo que vemos es tensión en los labios, es una sonrisa social, lo cual no quiere decir que la esté pasando mal ni que esté deprimida ni nada por el estilo, simplemente los ojos no son ojos que estén brillando, la está pasando bien”, dijo la también perito en un video de Instagram.

Añadió que la también compositora sí está vestida para una cita, sin embargo, todo se trataba de una salida de amigos y así lo reveló el lenguaje corporal de Lewis Hamilton al abrazar también a uno de sus amigos.

“Él se ve muy contento, le brillan los ojitos, pero está también muy concentrado con sus amigos. Parece más una salida de amigos que poder asegurar que es una prueba plena de un romance. La que manda es Shakira, pero todavía se pueden ver unos ojitos ciertamente melancólicos”, añadió Centeno.