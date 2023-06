¿Karely Ruiz deja OnlyFans? La modelo confiesa que quiere regresar a la escuela

Durante las últimas horas el nombre de Karely Ruiz ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que la famosa modelo ofreció una entrevista en la que confesó que entre sus planes a futuro está el retomar sus estudios, por lo que miles de sus fans se comenzaron a cuestionar si este hecho podría significar su alejamiento definitivo de la venta de contenido exclusivo en OnlyFans.

Karely Ruiz concedió esta entrevista en cuestión para el programa de radio llamado “La Caminera”, el cual, es conducido por Tania Rincón, Fer Gay y Fran Hevia, quienes cuestionaron a la modelo regiomontana sobre sus planes a futuro y señaló que le gustaría regresar a la televisión, sin embargo, detalló que le gustaría explorar nuevas facetas, por lo que sería como actriz y no como conductora o simplemente como edecán como lo hacía en la televisión local de Monterrey donde se dio a conocer en el programa llamado “Es Show”.

Cabe mencionar que, Karely Ruiz reconoció que le gustaría participar en alguna telenovela y hasta confesó que le gustaría tener un papel de “buena” y que sus galanes podrían ser Sebastián Rulli y William Levy, no obstante, fue clara y aseguró que antes de que esto ocurra tiene pensado regresar a la escuela, sin embargo, no detalló si le gustaría entrar a la universidad para retomar sus estudios académicos o si le gustaría formarse dentro de las artes escénicas.

“Me gustaría una telenovela y salir de buena, pero ahorita todos los proyectos que tengo son a corto plazo, realmente no he pensado a futuro, me gustaría una novela, pero eso no sería ahorita, siento que primero me gustaría estudiar” fueron las palabras que dijo Karely Ruiz, quien también detalló que si ocurre su debut como actriz en televisión le gustaría que fuera en una producción al estilo colombiano como “Sin senos no hay paraíso” o alguna similar.

Cabe mencionar que, esta entrevista a Karely Ruiz fue realizada hace poco más de seis meses atrás, sin embargo, durante las últimas horas se hizo viral el fragmento en el que reconoce que le gustaría brillas en telenovelas y regresar a la escuela, no obstante, ninguna de las dos cosas ha ocurrido y contrario a ello, la regiomontana incursionó en la música como cantante junto a Santa F Klan, además, pretende iniciar una carrera como DJ y hasta el momento todo parece indicar que no pretende dejar su actividad en OnlyFans pues esta actividad le sigue generando una gran parte de sus ingresos pues está posicionada como una de las mexicanas más lucrativas en esta plataforma donde, según sus propias palabras llega a embolsarse hasta 160 mil dólares de forma mensual.