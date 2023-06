FOTOS: Megan Fox se adelanta al verano con bikini negro de escote cut out

¡Vaya sorpresa que causó Megan Fox la mañana de este domingo!, y es que luego de meses poco activa en Instagram, reapareció para dar una cátedra de moda y demostrar que ella es amante del verano y para adelantarse a su llegada se dio una escapada a la playa, un destino desde el que derrochó estilo con un icónico bikini negro que recupera todas las tendencias de la temporada.

La actriz se sumó a la larga lista de famosas que disfrutan de la época de calor con varios días de descanso en la playa y con los looks más sorprendentes, en los que los bañadores de una o dos piezas no pueden faltar. Por supuesto, al tratarse de un viaje antes del verano, las tendencias relacionadas a esta temporada no podían faltar y según nos dejó ver Megan Fox, lo idea es apostar por un bikini de punto para conseguir una imagen juvenil y fresca.

Desde el sillón, así derrochó estilo y voló la red

A través de su cuenta oficial de Instagram, la también modelo compartió un par de fotos con las que presumió su belleza, su pasión por la moda y su figura; aunque ésto último fue lo que más llamó la atención de sus seguidores. ¿La razón?, que hace unas semanas la famosa confesó que nunca se sintió cómoda con su cuerpo, por lo que el apoyo e incluso las críticas no tardaron en salir a relucir.

El bikini con el que Megan Fox rompió el Internet destaca por un intenso color negro que en la moda es considerado como una muestra de elegancia, pero también de autoridad, poder, fuerza e incluso confianza, por lo que podría ser una señal con la que está demostrando estabilidad a sus fans. Por otro lado, el diseño destaca por recuperar varias de las tendencias que no han dejado de verse en los últimos meses y que además reinarán este verano.

Una de ellas son los escotes cut out que han lucido desde miembros de la realeza como la infanta Sofía, hasta Georgina Rodríguez con sus vestidos entallados, pero que en bañadores son perfectos para presumir el balance ideal entre lo juvenil y lo glamuroso. De esta forma, la actriz de 37 años apostó por un top tipo strapless con una abertura justo en medio del busto para causar sensación.

La última de las tendencias a las que se sumó Megan Fox para conquistar el verano es un bottom ultra pequeño con el que presumió un vientre plano y un abdomen de acero, además de una cintura pequeña. Aunque con su lección de estilo dejó en claro que el negro es el color ideal para causar sensación, también demostró que no es el único que hay que llevar a la playa, pues se lució con joyas doradas para darle brillo a la imagen y unas uñas en forma de stiletto y coloridas con las que causó sensación.

Finalmente, se dejó ver al natural con una selfie a la orilla del mar y sin una sola gota de maquillaje y con el cabello desenfadado para mantener una imagen más natural y sin retoques para presumir su belleza.

"Nunca he amado mi cuerpo", el fuerte mensaje de Megan Fox

Esta sesión de fotos en bikini desató la polémica entre sus fans, quienes la acusan de haber abusado de las cirugías de belleza, mientras que otros más la defendieron dejando comentarios de apoyo; cabe recordar que hace unos meses confesó a Sports Illustrated tener dismorfia corporal y demasiadas inseguridades respecto a su figura. "Nunca me veo como me ven los demás", declaró al recordar que jamás ha amado su cuerpo.