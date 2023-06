Warrior: El streaming al rescate de las series con la inspiración de Bruce Lee

En 2013, la era dorada del streaming comenzaría oficialmente con el lanzamiento de la primera serie original de Netflix, House of Cards; el gigante hizo una promesa entonces: a diferencia de la televisión lineal, la plataforma no cancelaría nunca un show de manera intempestiva.

No sólo la gran N, también Disney+, Star+, Apple TV o HBO Max han tenido que seguir el modelo de la no renovación en varios momentos, una causa directa de la actual huelga del Writers Guild of America. Sin embargo, todas estas empresas también han impulsado otra táctica: "el rescate" de tramas desechadas por la televisión lineal.

HBO Max recuperó la considerada como última serie de producción original de Cinemax: Warrior, que suspendió su realización tras su segunda temporada. Ahora el streaming retoma la historia, que es también un homenaje a la idea que hace 50 años tuvo Bruce Lee de hacer protagonista a un virtuoso de las artes marciales, pero en el antiguo oeste.

El serial, que llega a la plataforma el 29 de junio —con sus tres primeros episodios—, transformó el escenario ideado por Lee y lo llevó a la época de la Guerra de los Tong, en el Chinatown del San Francisco del siglo XIX, y sigue la historia de Ah Sahm (Andrew Koji), quien emigró de China a la ciudad estadounidense para enfrentar grandes desafíos.

En entrevista con El Heraldo de México, el showrunner de Warrior, Jonathan Tropper, habló de la importancia de continuar con esta historia que rinde un homenaje a Bruce, a 50 años de que tuviera la idea de hacer un programa de televisión que representara a la cultura china sin una caricaturización.

"Dije que sí inmediatamente, dejé lo que estaba haciendo porque sentí que era una oportunidad única en la vida de conectar con un legado del que sabía muchas cosas porque he sido fan de Bruce Lee desde que era niño. Este show sería una especie de extensión a lo que él trajo al cine de las artes marciales y al mundo", aseguró Tropper.

Más allá de ser un show de acción, sin aleccionar a la gente y a través del entretenimiento se abordan temas profundos; la migración, el respeto a las enseñanzas milenarias de las artes marciales y la basta cultura que llegó a América del Norte desde el gigante asiático, algo que emociona a los protagonistas Jason Tobin y Andrew Koji.

"En Warrior somos dos jóvenes chino-británicos los que protagonizamos un show estadounidense, dando vida a estos personajes, al estilo de los cowboys, pero podemos también representarnos y a la gente que se ve como nosotros de una manera completamente nueva, sin un cliché y es una gran responsabilidad", comentó Tobin.

Jason y Andrew han recibido comentarios de la comunidad asiática-americana de lo importante que ha sido para ellos sentirse representados de la mejor manera, sin estereotipos, y por eso también la importancia de que HBO Max se dieran la oportunidad de "rescatar" el show, tras su cancelación en Cinemax.

"En esta era tecnológica, el corazón, la parte central, es lo que se cuenta en las historias y compartirlas (…) Estamos cansados de las tramas de siempre, por eso shows como Warrior, que tiene un mensaje diferente, que no trata de educar sino de enseñar cosas distintas son un éxito. Entretenemos, pero entre líneas hay algo más", finalizó Koji.

A 50 años del legado de Bruce Lee

Nació en San Francisco, pero se crió en Hong Kong desde los cuatro meses.

El actor es uno de los iconos de la cultura popular del último tercio del siglo XX.

El artista marcial impulsó un estilo singular de lucha cuerpo a cuerpo, el Jet Kune Do.

Con el nombre de Lee Yeun Kam participó en varios melodramas y comedias en Hong Kong.

Estudió filosofía en la Universidad de Washington.

Una intervención especial en Longstreet y su aportación para el desarrollo argumental de Kung-Fu completaron su carrera televisiva

