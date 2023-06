Navajean la maleta de Bellakath y le roban cartera Gucci, lentes Cartier y miles de pesos en el aeropuerto

La DJ mexicana Bellakath utilizó sus redes sociales para dar a conocer que estaba muy molesta por un percance que tuvo al llegar al aeropuerto de Colima, ya que cuando fue a recoger su equipaje se dio cuenta que su maleta estaba abierta y dentro de una bolsa de plástico, por lo que rápidamente pidió explicaciones a los encargados.

En una de las transmisiones en vivo, Katerinne Huerta describió como sucedieron los hechos y expuso la manera en la que encontró su maleta en su llegada a Colima, puntualizó en que tomará cartas en el asunto y que si no resuelven lo que sucedió también podría emprender acción legal sobre la empresa.

Al llegar el personal de Aeroméxico, aerolínea con la que viajó, procedieron a revisar las pertenencias de Bellakath y se dio cuenta que faltaban algunas cosas dentro de su equipaje, entre ellas su cartera Gucci con el dinero que utilizará para pagar a su equipo de trabajo, además de algunos objetos de lujo como tenis Gucci y sus lentes Cartier.

“Esta maleta no se rompe y así me la enseñaron en esta bolsa de plástico, aquí se ve que esta navajeada, esto no puede pasar, vamos a esperar alguien de la aerolínea para abrir la maleta enfrente de él y tienen que estar aquí todo lo que traía”, es lo que dice la intérprete de “Gatita” y “Lluvia de micheladas”.