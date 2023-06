La teoría viral del significado de la rata en el nuevo tema de Shakira que involucra a Gerard Piqué

Shakira volvió con todo este jueves con el lanzamiento de su nuevo videoclip llamado “Copa vacía”, una colaboración con su compatriota Manuel Turizo. Así, la artista pop suma su sexto hit consecutivo tras “Te felicito”, “Monotonía”, “BZRP Sessions #56?, “TQG” y “Acróstico”, anticipos de su nuevo álbum a lanzarse muy pronto.

La ex de Gerard Piqué se muestra vestida de sirena y es rescatada por un hombre (Turizo), que la llena de joyas. Sin embargo, ella no es feliz, por lo que su sacrificio por amor termina de la peor manera: desechada en un basurero y fuera de su hábitat natural como suele pasar en toda película sobre estos seres mitológicos.

El significado de la rata en el nuevo tema de Shakira

Lo nuevo de Shakira es un reggaetón con los típicos versos pegadizos de la pluma de la colombiana como “Siempre tan ocupado con tanto negocio, estaría bien, mi amor, un poquito de ocio”, “Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo” o el estribillo promesa de viral en TikTok “.

Aunque la nacida en Barranquilla escriben música desde siempre, hablando de todo tipo de experiencias y no sólo de un desamor en específico, los fanáticos y la prensa española ya empezaron otra vez a asegurar que hay indirectas al exfutbolista Gerard Piqué, aunque no haya sido explícito por parte de la colombiana.

En las redes sociales, los fanáticos de Shakira afirman que el ex futbolista “hace” un cameo en el videoclip de “Copa vacía” en el rol de una rata. Este animal se ve en el basurero donde termina siendo abandonada la sirena que interpreta Shakira. Vale aclarar que no es más que especulación, ya que la letra no se refiere en ningún momento al presidente de la Kings League.

