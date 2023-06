Jessica Segura habló de lo doloroso que ha sido para ella no poder convertirse en madre

Como ya es costumbre las envinadas favoritas, Daniela Luján, Mariana Botas y Jessica Segura, hicieron un episodio bien llegador al que titularon “Autosabotaje” y en medio de la charla se cuestionaron por los momentos en los que ellas mismas suelen caer en esta práctica tan destructiva para la salud emocional.

Entre los comentarios, de las envinadas surgió uno en particular y fue cuando Dani Luján le recordó a la ex-integrante de “Una familia de diez", Jessica Segura, que ella se autosaboteaba constantemente porque si era verdad que uno de sus deseos era el de convertirse en madre, resultaba ilógico que la actriz no cuidara su salud y procesos para los estudios clínicos como pruebas de fertilidad en las que estaba programada tuvieran éxito.

“Hubo una ocasión en la que tenías tu cita, planeada desde hace mucho tiempo y un día antes bebiste y sabías que no tenías que hacerlo y es un claro ejemplo del autosabotaje a tu sueño” Recordó Dani Luján

Tras este comentario, Jessica Segura, afirmó entre lágrimas y los abrazos de sus compañeras, que la incertidumbre de no saber si podría o no ser mamá hacía que ella no le prestara la misma importancia al asunto y por ende termine por evitarlo cuando el tema sale en la conversación. Además, señaló que constantemente le preguntan si es verdad que quiere ser madre, pues lleva más de 3 años intentando serlo:

“Si wey, te he dicho mil veces que, si quiero ser mamá, obviamente si no he sido mamá es por algo ¿no?”

Escucha este episodio relacionado a la infertilidad:

Jessica Segura habló sobre su deseo de ser madre

Además, narró que los estudios en los que se evalúan sus condiciones de salud y fertilidad resultan sumamente dolorosos y recomendó que aquellas mujeres que deseen ser madres lo tomen en cuenta:

“Es la cosa más horrible que me ha pasado en mi vida, se llama histerosalpingografía, te ponen un líquido azul para que se pinte de color azul tus trompas, entonces, si las trompas están tapadas, pues eso es síntoma de que no podrás ser madre, si están rotas o dañadas, no hay manera, nunca te vas a embarazar” Explicó

Sin embargo, su doctor, le explicó que existen casos en los que por razones biológicas una capa uterina se ve dañada y que bajo esa situación si existen posibilidades para concebir.

“Lloré horrible, veía luces amarillas, se me entumieron las piernas hasta las rodillas, ¡fatal! la verdad es un tema del que no quería hablar porque todavía estaba muy sensible, pero me sentía aterrada, justo eso, de ser yo, la responsable de no tener una familia” Recordó entre lágrimas

Ante la incertidumbre, la actriz mexicana, recordó que Adrián, su pareja, le ofreció amor y apoyo durante todo el proceso con lo que ella se sintió más contenida emocionalmente ante enfrentar constantes miedos.

