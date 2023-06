Tras salir del hospital, Mariazel disfruta de la playa y se muestra mucho mejor de salud

Mariazel salió del hospital después de que fuera ingresada de emergencia por una intoxicación. La conductora y actriz mostró que ya se encuentra mucho mejor de salud, pues aprovechó para disfrutar de la playa de la Rivera Veracruzana, en donde está por motivos de trabajo. La integrante de "Me Caigo de Risa" compartió una serie de fotos en sus redes sociales en las que explicó que si bien no fueron días fáciles, estuvo rodeada de mucha gente que la apoyó.

Este viernes, la presentadora de televisión tuvo una intoxicación después de comer camarones, los cuales también ingirió su hija Laia, no obstante, a la pequeña no le pasó nada. "Zel", como le dicen de cariño, contó que vivió momentos de angustia debido a que estaba con su hija y le preocupaba dejarla sola, sien embargo, los empleados del hotel en el que se hospedó, así como una familia que igual estaba ahí la ayudaron en todo momento.

Mariazel disfruta de la playa tras salir del hospital

Este sábado 3 de junio, la integrante de la llamada "Familia disfuncional" actualizó sobre su estado de salud e indicó que se encuentra mejor, por lo que espera que mañana esté lista para el Festival del Azúcar en Veracruz. Mariazel resaltó que en los últimos días vivió momentos difíciles, pero que estuvo acompañada de su hija, a quien le reconoció lo madura que es a sus 10 años, ya que durante esta crisis de salud siempre la cuidó.

"Mentiría si dijera que estos dos días fueron perfectos porque varias horas de ayer las pasé en urgencias por una intoxicación de mariscos… Pero si puedo decir que han sido dos días increíbles, Laia reaccionó con tanta madurez y me cuidó con tanto amor que me cuesta creer que tenga tan solo 10 añitos", destacó la conductora, de 42 años, en su cuenta de Instagram en donde subió una serie de fotos en la playa.

La conductora de TUDN también resaltó que una familia la ayudó mientras estaba delicada, por lo que les agradeció: "además coincidí con personas maravillosas que aún sin conocerme estuvieron pendientes de mi y me brindaron su apoyo en todo momento, estaré eternamente agradecida con ellos".

En tanto, y a pesar de que no tuvo una primera experiencia grata, Mariazel resaltó que el lugar es muy bonito y que lo está disfrutando: "La Riviera Veracruzana es espectacular, su mar es cálido y tranquilo y a pesar de lo que me sucedió puedo asegurar que su comida es deliciosa. México no deja de sorprenderme!", colocó en el post para acompañar una serie de imágenes en las que aparece desde la playa.

IG @mariazel

Como siempre lo hace, Mariazel no perdió el estilo, pues combinó su top del traje de baño con un short de mezclilla, atuendo que nunca pasa de moda. Asimismo, en las imágenes se puede ver que no estaba sola, ya que como indicó antes, la visita la hizo junto a su hija Laia. Finalmente, la serie de fotos terminó con una postal en la que se le ve desde la cama de un hospital y recibiendo su tratamiento para estabilizarla.