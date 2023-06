Shakira, el ejemplo de una madre soltera que factura y saca a sus hijos adelante

Shakira es una de las cantautoras más famosas y reconocidas a nivel mundial, y es que no cualquiera logra volverse una exponente de la música latina, y menos ser reconocida por tener una de las canciones más icónicas de los mundiales de fútbol como es el tema “Waka, Waka” del mundial Sudáfrica 2010. La colombiana a través de los años ha inmortalizado su carrera con canciones que hablan de amor y desamor, siendo las del corazón roto las preferidas del público.

Sin embargo, recientemente dejó de lado los temas melancólicos, y tristes, para dar paso a una nueva era donde sus canciones ya no son para escucharlas llorando, si no para dedicarlas a la ex pareja en forma de superación, e incluso de “burla”, pues recordemos que tras su ruptura con el ex jugador del Barcelona, Gerard Piqué, lanzó una sesión con el productor Bizarrap, donde manda un mensaje claro y conciso a su ex pareja, y arrasó hasta con la ex suegra y la nueva pareja, Clara Chía.

Shakira y Bizarrap para su colaboración "Session 53" Foto: Shakira

Shakira es criticada por la canción a Piqué

Aunque la session 53 se volvió todo un éxito, y popularizó la famosa frase de “Las mujeres no lloran, las mujeres facturan”, convirtiéndose en una de las canciones más escuchadas de la plataforma Spotify, las críticas no se hicieron esperar para la cantante, ya que la tacharon de “ardida” y fue objeto de innumerables insultos, gran parte originarios de hombres que la atacaban por la letra de la canción que claramente se dirigía a Piqué

¿Pero por qué Shakira fue duramente criticada cuando hizo lo mismo que muchos otros artistas masculinos? Probablemente se deba a un estigma sociocultural que existe hacía las mujeres, pues la mayoría de veces no es bien visto que hagan las mismas cosas que hace un hombre, simplemente porque “se ve mal”, o “eso no lo hace una verdadera mujer”. Sin embargo, días después los fans del ex futbolista lanzaron una canción como repuesta a Shakira, pero evidentemente no tuvo el mismo impacto.

Las ofensas no sólo se debieron al tema, también por el supuesto mal ejemplo que le estaba dando a sus hijos, y la tacharon de “mala madre”, por sacar una canción que atenta contra la moral del padre de los niños. Así como le pasó a Shakira, muchas mujeres viven lo mismo al recibir comentarios negativos una vez que deciden separarse de su pareja, y prefieren vivir como madres solteras, y a partir de esa experiencia es probable que la cantante se viera apoyada por otras mamás que vivieron algo similar.

Shakira lanzó el tema "Monotonía" junto al cantante Ozuna, y daba pistas de la fractura en relación. Foto: Shakira

Ser madre soltera no es una tarea fácil, ejemplo de ello es la misma Shakira, quien es reconocida por trabajar, mientras que al mismo tiempo se encarga del cuidado de sus pequeños Milán y Sasha. Pero ella no es la única, tan sólo en México hay más de 4 millones de madres solteras que no tienen la misma oportunidad que la cantante, y tienen que hacer mayores esfuerzos para criar a sus hijos, aunado a eso es común escuchar insultos, y juicios contra ellas por decidir llevar una vida separada del padre de los niños.

Escucha este episodio sobre las madres solteras en México, y conoce de la voz de una de ellas, cómo es su vida tras la separación, los factores que la llevaron a tomar esta decisión, que muchas veces suele ser por violencia, y maltrato. Informarse y romper estigmas sobre este tema ayuda a romper cadenas de comentarios maliciosos en contra de las madres que solo buscan tener una mejor calidad de vida para ellas y sus hijos. Clik para escucharlo aquí.

Descubre la infidelidad de Piqué por la prensa

Recientemente Shakira dio una entrevista a la revista People, donde declara que descubrió el engaño de su ex pareja mientras su padre se encontraba delicado de salud. "Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto.” Esto deja de lado el rumor que se popularizó entre el público, donde supuestamente la colombiana se había enterado de la infidelidad, porque Clara Chía se comía la mermelada de la cantante, y otras cosas extrañas que notaba en su casa.

Estas declaraciones dejan ver otra parte de la colombiana, quien a pesar de mostrarse empoderada y fuerte, también pasó un momento terrible al enterarse que su pareja le era infiel, y la preocupación de tener a su padre enfermo. Afortunadamente la cantante poco a poco ha logrado hacer una catarsis, y sigue adelante con su carrera y vida personal, enfocándose al cuidado de sus hijos, mismos a los que les compuso el tema “Acróstico”

“Acróstico” es interpretada en compañía de Milán y Sasha, quienes la acompañan en un vídeo musical que refleja el cambio en sus vidas, pues en él se observa como dejan su antigua vida en España, para comenzar una nueva en Miami. Y así como usa la música para expresar momentos de su vida, ¿será que próximamente Shakira nos regale alguna canción de amor con todo y dedicatoria?

MMG