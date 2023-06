Wendy Guevara lleva a BLACKPINK a La Casa de los Famosos México

Wendy Guevara ha sorprendido a sus millones de fanáticos en redes sociales durante su estancia en La Casa de los Famosos México, pues además de tener un buen sentido del humor que ameniza la transmisión, también conoce de todos los temas de la farándula, hasta de aquellos internacionales, es por eso que la influencer e integrante de "Las Perdidas" llevó a BLACKPINK al destacado reality shhow de Televisa.

BLACKPINK se hizo presente en La Casa de los Famosos México

Debido a que están encerrados en la casa, los integrantes del programa hablan de diferentes temas, esta vez mientras estaban en la cocina conviviendo, salió el tema del girlgroup, el cual está conquistando la industria de la música a nivel internacional. "Todas las chavitas aman a BLACKPINK", mencionó la creadora de contenido al escuchar que estaban hablando de las bandas de k-pop, las cuales, destacaron, tienen un espectáculo impresionante.

Raquel Bigorra preguntó de quién estaban hablando y Apio Quijano mostró que también las conocía, pues dijo que eran "unas coreanas" y empezó a describir un poco de lo que se veía en su show: "No he visto algo igual", mencionó el integrante de Kabah. En tanto, Wendy aprovechó para contar que estuvo a punto de ir a uno de los conciertos que ofrecieron el pasado mes de abril en el Foro Sol de la Ciudad de México, el cual se convirtió en la presentación más taquillera.

"Cuando fue el concierto aquí en en Ciudad de México, unas chavitas fueron a buscarme al hotel para regalarme un boleto de BLACKPINK porque decían: 'Wendy, tú siempre dices que BLACKPINK'. (Antes) Me hicieron escuchar ahuevo todas las canciones y dijo 'Que padre todos los ritmos'", mencionó la influencer, recordando que durante sus lives en Facebook los fanáticos de las intérpretes de "DDU-DU DDU-DU" y "How You Like That", le pedían que las conociera.

La integrante de "Las Perdidas" comenzó a escuchar más temas de la banda femenina de k-pop y así fue como se ganó el cariño de algunos los BLINKS, nombre que recibe el fandom, al punto de invitarla al primer concierto que ofreció en el país. No obstante, Wendy Guevara indicó que lamentablemente no accedió debido a que no quería ir sola a ver el show de Jennie, Lisa, Rosé y Jisoo.

Wendy estuvo a punto de ir al concierto de BLACKPINK IG @blackpinkofficial

BLACKPIN es una de las bandas de k-pop más populares que hay en la actualidad. Las jóvenes han conquistado los charts internacionales con sus éxitos y ganado algunos reconocimientos internacionales. Su gira "Born Pink World Tour" llegó a México con dos fechas en abril, y a pesar de que los costos de los boletos eran muy elevados, tuvo localidades agotadas, haciendo historia como la primera agrupación del género en lograr esto.