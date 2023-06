Los colores de Bu Cuarón suenan en el Festival La Prima Estate en Italia

Bu Cuarón hizo su debut en la música ya que fue parte del cartel del Festival La Prima Estate que se realizó en las costas italianas de Lido de Camiore, en Toscana. La heredera del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, contagió a los miles de jóvenes que se dieron cita en el encuentro musical.

La joven escribió e hizo la producción de sus temas, en los cuales comparte sus raíces, además de que los canta en inglés, italiano y español. “Yo soy italo-mexicana porque esas son mis raíces, a veces me siento de una manera muy exagerada, muy mexicana, pero también muy italiana, mis amigos lo sienten porque soy muy expresiva en las culturas. Pero a veces siento que he crecido no siendo bastante italiana para los italianos, como para los mexicanos y a veces creo mi propio mundo”.

Bu, quien tiene 136 mil seguidores en su cuenta de Instagram, asegura que ella pinta su propio universo, “tengo algo que se llama sinestesia que me hace ver los colores, la tiene también mi hermano, y es que asocias colores con sonido y en mi caso, notas, acordes, frecuencias, lo tengo también con las personas, pero con la música especialmente me da una dirección porque sé cómo quiero hacer sentir, mi mundo son los colores que veo en mi cabeza”.

La joven estudió en el Conservatorio de Música de la Ciudad de Lucca, Italia, lo que se ha convertido en su actividad prioritaria, “para mí la música es la manera en la que yo me expreso, no imagino una vida sin ella, es algo completamente necesario en mi vida. Siempre canté de chiquita, y luego a los cuatro años empecé a tocar el piano, a los cinco el violín, lo hice por cinco años, luego pasé a la guitarra, y cuando me mudé a Italia hice el conservatorio por siete años en Lucca, que está a media hora de aquí”.

Desde pequeña decidió que este sería su camino, “fue como un niño que le gusta pintar, que dice que se puede utilizar más colores, un cuadro más grande, entonces pongo más y más, eso fue con la música, a manera de más sonido, produzco y escribo todo, siempre ha sido así”.

Sobre su inspiración comentó, “creo que es más simple y no tan complejo la inspiración, pero también puede ser una energía, un sentimiento donde creas una narrativa de un tipo de personaje que quisiera ser, me inspiro a mi propio potencial, porque siempre quiero mejorar como persona, musicalmente, y escribiendo”.

Y agregó, “no hay muchas mujeres productoras, y puede ser posible que niñas chiquitas produzcan su música, no necesitas un manager famoso que te ayude, y a veces tenemos que decir como yo que empecé en mi cuarto en el ukelele en mi cama, que hay otras niñas que también se lo pueden armar”.

De madre italiana y de padre mexicano, la comunicación es parte esencial de su vida, ya que detalla con qué idioma se siente más cómoda, “depende del día, en este momento estoy hablando italiano con la gente del festival, en inglés con algunas personas con las que trabajo, y luego los músicos son de Venezuela, entonces español y esto me está volviendo un poco loca. Pero así crecí, en mi casa se hablan los tres y en la misma frase hablo los tres y así funciona mi mente”.

Sobre las similitudes que encuentra entre Italia y México dijo, “la calidez, la energía de ser abiertos, hay una cultura muy fuerte de la comida, y esto es importante para mí. Ahora que estoy en Italia sueño con tamales de salsa verde”.

De la tierra de su papá aseguró que “me gustan los tacos al pastor, la energía, son cosas muy abstractas, yo soy muy zen, no tomo, nunca he hecho drogas en mi vida, no soy muy party girl, vivo en Londres y no salgo mucho, pero cuando regreso a México, no sé por qué, voy de fiesta muchísimo, porque creo que le gente ahí, es muy cálida y estoy ahí conectando con mis raíces y ahí las personas quieren compartir juntos y eso me encanta”.

Qué pide la juventud al mundo?

Hay una crisis de migrantes, tenemos que cuidar nuestro planeta, hay muchas cosas que tenemos que cambiar, pero también ahora hay un problema de distracción, tenemos que conectar con nosotros mismos, con nuestro ambiente, y ser apasionados de lo que creemos y empujarlo-.

La palabra influencer no la considera en su vocabulario, “no lo soy, soy una artista, creo que antes que todo debemos cuidar nuestra relación con las redes sociales, porque es muy peligrosa y somos muy manipulados, para mí las redes son una manera de conectar con las personas que me quieren escuchar”.

A DETALLE

Los visuales hechos por ella misma se proyectaron durante el show.

A finales de septiembre saldrá su EP con tres sencillos.

Le encanta la música mexicana.

Tiene 19 años de edad.

Pablo Esparza / Lido di Camaiore

MAAZ