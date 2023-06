En microbikini Ninel Conde sacude la red desde la piscina

Ninel Conde causó mucho revuelo con su microbikini de color crudo y sus fans en redes sociales le regalaron 50 mil “me gusta“ en menos de 3 horas. Es que la artista tiene uno de los cuerpos más envidiados por sus colegas y por eso se posiciona como una de las bellezas que mejor luce los traje de baño.

Con 5.7 millones de seguidores en Instagram, la cantante es toda una influencer que busca marcar tendencias en todo lo que es look de playa. Es por eso que en cada posteo que realiza en la red de la camarita, se la puede ver con un traje de baño diferente y que haga juego con los colores que serán usados en este verano 2023.

Ninel Conde. Fuente: Instagram @ninelconde

Esta es la microbikini de Ninel Conde que cautivo a todos en las redes

Ninel Conde no necesita la playa para continuar presumiendo de su gran figura. Ahora desde una piscina, se la puede ver con un traje de baño en tono crudo donde apuesta al estilo microbikini al máximo: los hilos que componen el atuendo son protagonistas mientras apenas hay un triángulo tejido con texturas por delante y dos para los pechos.

Este bañador que mostro en Instagram es perfecto para obtener el mejor de los bronceados y de hecho, este modelo de traje de baño es del color ideal para resaltar el tono de la piel en verano y disfrutar del tiempo cálido. La artista, siempre desafiando a la edad con su envidiable figura, se inclinó por compartir un outfit audaz y fresco que dejó sin aliento a sus seguidores.

Ninel Conde. Fuente: Instagram @ninelconde

Para acompañar ese look, Ninel Conde escribió: “Solo vives una vez, pero si lo haces bien, una es suficiente". Mae West. No regales lo más valioso que tienes; tu tiempo a quienes no te valoran. Ámate mereces lo mejor”, fue lo que puso la artista acompañado de un “Feliz Martes, mis bombones”.

SIGUE LEYENDO

Ninel Conde presume su figura en traje de baño y sale tundida: "Hay que aceptar la edad"

Desde la playa, Ninel Conde luce el bañador que será tendencia en el verano