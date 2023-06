Conoce a Patricia Mebarak, la bella hermana de Shakira

Shakira se convierto en una de las cantantes y artistas más reconocidas en todo el mundo desde hace varias décadas al punto de que fue la autora del tema oficial del Mundial 2010 e incluso animó el mediotiempo del Super Bowl. Gracias a los escándalos personales y sus canciones, la colombina está en el ojo de la tormenta hace varios meses.

Si observamos su familia, los hermanos de la ex de Gerard Piqué no escogieron carreras dentro del mundo del espectáculo, sino que algunos se dedican a la medicina, a la abogacía y su hermana mayor, Patricia Mebarak, decidió ser educadora, una profesión donde no se gana mucho dinero y por ende, se vive de una forma muy austera.

Los hermanos de Shakira. Fuente: Instagram @fanshak3

Patricia Mebarak, la hermana de Shakira que poco se sabe

La hermana mayor de Shakira nació en Barranquilla, Colombia, en 1964 y actualmente vive en España, donde decidió iniciar sus estudios universitarios y obtuvo su licenciatura en Pedagogía, profesión que le ha permitido guiar a niños con condiciones especiales. Además de eso, es escritora de artículos y ofrece charlas enfocados en la educación.

De acuerdo con Ok Diario, Patricia fue la familiar más cercana que tuvo la colombiana durante los años que estuvo con su expareja Gerard Piqué, con quien tuvo a sus hijos Milán y Sasha. También, se supo que la hermana mayor está casada con un taxista español y juntos tienen un hijo adolescente que no ve mucho a su tía.

La hermana de Shakira. Fuente: Instagram @happyisnews

Tanto Shakira como Patricia Mebarak se encontraban separadas por más de 360 kilómetros de distancia, debido a que la casa familiar que la intérprete de “Monotonía” compartía con el exfutbolista se encuentra en Barcelona, mientras que la mayor de los Mebarak reside en Albal, un pueblo ubicado en Valencia.

SIGUE LEYENDO

Shakira se sincera: Piqué no fue el hombre de su vida, destapa la verdad, ¿es Lewis Hamilton?

Shakira espera que sus hijos puedan superar el dolor tras su separación con Piqué