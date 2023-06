VIDEO: Sergio Mayer no se aguantó la risa y con Poncho de Nigris se carcajean por las salida de Ferka

La tensión crece en “La Casa de los Famosos México” en medio de polémicas estrategias, algo que Sergio Mayer puso en marcha previo a la salida de María Fernanda Quiroz contra quien se lanzó con un fuerte mensaje. Algo por lo que tanto el actor como Poncho de Nigris no pudieron contener la risa, pues hicieron mofa de la eliminación de la modelo y su actitud ante la confrontación.

Este domingo 25 de junio Ferka fue eliminada del reality show, aunque se mostró tranquila era evidente la molestia que existía en ella por las palabras de algunos de sus compañeros. Sobre todo por lo que le dijo el ex Garibaldi en su posicionamiento, al asegurar que su romance con Jorge Losa era poco convincente y demeritando su carrera al compararla con la de Bárbara Torres y Raquel Bigorra, también nominadas.

Sergio Mayer y Poncho de Nigris se burlan de Jorge Losa por salida de Ferka. Foto: Captura de pantalla

Entre risas, Poncho de Nigris señaló que Sergio Mayer estuvo practicando toda la noche lo que le diría a Ferka, un discurso al estilo “villano de telenovela” según otros participantes. Pese a que el público aplaudió las palabras del exdiputado, algunos de sus compañeros se mostraron en contra debido a la crueldad que existió en él y cómo pudo haber lastimado a la también actriz.

Sergio Mayer se lanza contra Ferka

Las rivalidades son cada vez más evidentes en “La Casa de los Famosos México” y una que dio de qué hablar desde el primer momento fue la de Sergio Mayer con Ferka, quien en ocasiones anteriores -cuando estuvo nominado- le hizo saber su deseo de que fuera él quien abandonara la casa.

Ahora el actor no desaprovechó la oportunidad para poder expresarle a María Fernanda Quiroz lo que pensaba realmente: “Me pongo aquí porque considero que es injusto que estés nominada, de verdad lo pienso, tú no deberías de estar nominada, de hecho no deberías de estar ni siquiera en ‘La Casa de los Famosos’”.

“Se te dio la oportunidad y has tenido tres semanas para ser convincente en tu historia de amor que realmente no ha generado empatía, sino vergüenza. Lo que sí te voy a reconocer es que eres guerrera, eres competitiva y eres guerrera, pero para ser líder se necesita mucho más que querer resaltar en todo. Un líder cuida y protege a su equipo, les da la oportunidad de que también resalgan. Yo no te considero un rival importante, es por eso que ya quiero que te vayas de la casa”, añadió.

Ferka, la tercera eliminada de "La Casa de los Famosos México". Foto: IG @ferk_q

