RM de BTS tomó una decisión sobre la separación del grupo y hace llorar al ARMY con esta revelación

RM de BTS se ha desempeñado como compositor, rapero y líder de la boyband surcoreana. Antes de ser famoso, el cantante ya había debutado en la escena underground del rap y hip-hop, además fue uno de los primeros integrantes originales del grupo, pues fue el único que se quedó en el proyecto tras su primera cancelación.

Desde entonces, tomó el rol de líder, además de que es considerado uno de los idols más inteligentes al tener un IQ superior al promedio. RM de BTS es un amante del arte y los libros, incluso tiene estudios universitarios en esta área. Este 2023, también ha sido uno de los integrantes que debutó como solista.

Sin embargo, el cantante no la ha pasado bien a los inicios de su carrera, a pesar de ser el portavoz oficial de BTS en sus presentaciones y discursos diplomáticos.

La vez que RM salvó a BTS y "rechazó" su sueño

Además de cuidar de sus compañeros menores que él, RM de BTS también ha participado en el concepto de algunos de sus videos musicales, pues hay referencias literarias en algunos de ellos o en sus canciones, pues son de sus libros favoritos. Sin embargo, hubo un episodio muy oscuro en la historia del grupo que lo involucró.

Luego de que BTS debutara, la situación financiera de la agencia no era la mejor, pues no podían costear al grupo, gastos como producción, vestuario, entre otros. Por ello, el CEO Bang Sihyuk le ofreció a RM de BTS una carrera en solitario si el grupo se disolvía; sin embargo, este no aceptó.

El rapero decidió seguir al lado de sus compañeros y lograron superar dicha crisis, hoy en día HYBE es una de las empresas más millonarias del K-Pop.