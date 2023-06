"No he visto nada": Anette Cuburu dice que no ve VLA tras su salida, ¿salió mal del equipo de Sergio Sepúlveda?

Durante los primeros días de este mes de junio, el mundo del espectáculo quedó en completo shock después de que Anette Cuburu confirmara su repentina salida del elenco estrella que conduce el matutino "Venga La Alegría". La guapa conductora estuvo 5 años en el equipo.

En un breve comunicado, la famosa nacida en Baja California agradeció todo el apoyo que recibió durante el tiempo que estuvo en el elenco del matutino del Ajusco. Además confirmó que seguiría formando del equipo de talentos de TV Azteca, pero en nuevos proyectos de los que hablaría después.

Después de disfrutar de unas envidiables vacaciones y desconectarse de las redes sociales, Anette Cuburu de 48 años de edad reapareció en un evento e inmediatamente fue cuestionada sobre los cambios que ocurrieron en "Venga La Alegría" tras su sorpresiva salida.

Frente a las cámaras de televisión, la también modelo respondió de manera contundente después de que un reportero le preguntara su opinión que surgió por la polémica que protagonizaron varios de los conductores de "Venga La Alegría" al recrear al sumergible "Titán".

Sin guardarse nada, Anette Cuburu dijo que no ha vista nada de "Venga La Alegría" debido a sus vacaciones y la convivencia que ha tenido con sus hijas. Reconoció que el matutino del Ajusco siempre será muy importante en su carrera en el mundo del entretenimiento.

"No he visto nada, estaba de viaje, estaba con mis hijos. No estoy al tanto. Venga La Alegría siempre estará en mi corazón, quiero mucho a mis compañeros", dijo la conductora.