Jungkook de BTS fue rechazado por esta persona y provoca el enojo del ARMY

Jungkook de BTS, quien es conocido por ser el maknae de la agrupación de K-Pop, fue terriblemente rechazado por un presentador de televisión surcoreano en una ocasión y esto causó el enojo de sus fans, conocidos como ARMY, pues consideran que la manera en que lo trató fue muy grosera y el cantante no merecía esto.

Por este motivo, el fandom de la banda pide que Jo Se Ho, nombre de la persona que maltrató a Kookie, se sienta avergonzado por haber actuado de esa manera y pronto le pida disculpas, pues pronto se presentará en el programa "Shuchita", el cual es conducido por Suga.

¿Cómo fue que rechazaron a Jungkook?

De acuerdo con el fandom de la boyband, en 2016 Jungkook asistió muy emocionado al programa "Flower Crew" donde llegó con unas hamburguesas y sodas, pues planeaba compartir todo lo que trajo con el resto de los participantes. Sin embargo, Jo Se Ho dijo que seguramente eran "sobras" y mostró sus pocas ganas de comerlas.

Al final, nadie comió la comida que con tanto esfuerzo y cariño llevó el "Golden Maknae", por lo que se le observó triste el resto del reality. Ante esto, el ARMY se mostró molesto, pues consideran que la actitud del presentador no fue la más cordial y mecería un mejor trato.

Jungkook y Jo Se Ho se reencuentran

Pese a que el año pasado Jungkook y Jo Se Ho se encontraron, el presentador no ofreció disculpas al intérprete de "Euphoria". De hecho, se justificó y mencionó que ya no era el mismo de antes, además, dijo que el maknae de BTS se veía mejor que a última vez que lo vio y ambos se abrazaron.

Sin embargo, los seguidores de la banda de K-Pop no han logrado perdonarlo, por lo que esperan que su presencia en "Shuchita" sea respetuosa y aproveche para disculparse por lo que hace años le hizo a Kookie. "Tal vez los chicos y principalmente JK ya no lo recuerdan, pero a mí me sigue doliendo cuando recuerdo su carita de tristeza", "Realmente yo no superó lo que paso con las hamburguesas pobre Kookie" y "Ese tipo que rechazó las hamburguesas de JK de la una forma tan grosera. No me agrada y nunca lo hará", fueron algunas de las reacciones en redes.

