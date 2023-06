El tajante mensaje de Billie Eilish sobre las duras críticas que recibe sobre su cuerpo

La cantante y compositora Billie Eilish es una de las máximas celebridades en la actualidad del mundo de la música. La nacida en Los Ángeles tiene 21 años y sigue dando de qué hablar con cada uno de sus espectáculos y las publicaciones que realiza en sus redes sociales.

La artista norteamericana, considerada una gran influyente en las nuevas generaciones, tiene más de 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram, plataforma en la que comparte fotografías y videos de sus presentaciones artísticas, los viajes que realiza y los momentos que disfruta con su círculo social más íntimo.

El tajante mensaje de Billie Eilish

No todo en la vida de Billie Eilish es color de rosas ya que la cantante es conocida, y criticada, por su particular forma de vestir. Por lo general, se la ha podido ver con indumentaria oversize y muy colorida, al igual que sus cabellos. Sin embargo, en el último tiempo la intérprete de “Happier Than Ever” ha comenzado a lucir prendas que se acercan más a la moda femenina.

En este marco, Billie Eilish ofreció una entrevista a la revista British Vogue en la que hizo referencia a las críticas que soporta sobre su cuerpo. “Creo que si fuera más joven, como si Internet hablara de mí de la forma en que lo hacen ahora cuando tenía como 11 años, no creo que sería capaz de existir, para ser honesta”, remarcó la cantante.

Billie Eilish hizo una tajante aclaración al afirmar: “Me gusto más que antes. Me interesa más cómo me siento yo, que cómo se sienten ellos. Pero también puede que eso sea una estupidez, porque sigue hiriendo mis sentimientos como la mierda”. La artista demostró así cómo le hace frente a estas críticas y los cambios que realiza en su apariencia y que pueden palparse en sus posteos de Instagram.

