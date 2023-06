ARMY se lanza contra quienes que filtraron video privado de Jimin y Jungkook de BTS

A través de redes sociales los fans de la agrupación de K-Pop BTS, quienes son conocidos como ARMY, se mostraron muy molestos luego de que en redes sociales se filtró un video donde Jungkook y Jimin se encontraban disfrutando del concierto en solitario de su compañero Suga, pues aseguran que los acosan y no los dejan vivir su vida en paz.

¿Por qué se enojó tanto el ARMY?

De acuerdo con información que circula en Twitter, algunos seguidores de la boyband que tuvieron la oportunidad de asistir al concierto solo de August D, el cual se llevó a cabo Seúl, Corea del Sur, se atrevieron a grabar a Jungkook, Taehyung y Jimin cuando estaban viendo el espectáculo de su compañero.

Jungkook prepara su primer material solista. (Créditos: Facebook / BTS)

Aunque muchos de los videos ya fueron eliminados de las redes sociales para proteger la privacidad de los cantantes de K-Pop, los que aún están en plataformas como Twitter o TikTok se aprecia el momento exacto en que Jimin y Jungkook se abrazan fuertemente demostrándose su cariño y compañerismo.

Ante esto, algunos fans de la boyband, quienes relacionan a los integrantes de la boyband de manera romántica, se mostraron muy emocionados, ya que para ellos este video fue un material valioso. Sin embargo, los seguidores que están en contra de estas ideas se vieron muy enojados al percatarse de que los ven más que amigos o compañeros de trabajo.

ARMY se lanza contra fans de las ships

De hecho, en la red circulan muchos comentarios de los seguidores de la banda de K-Pop donde se muestran enojados al ver que relacionan de manera romántica y "enfermiza" a quienes los shippean. De hecho, aseguran que no tienen derecho a llamarse "ARMY".

"Ellos se pueden abrazar cuando se les dé la gana. Ya me tienen bien harta esas fans que están locas y enfermas. Consiganse una vida propia y dejen a los demás vivir sus vidas", "Las que crean los shippings y atacan a otro miembro para defender lo que ellas alucinan como si fuera verdad, no son ARMY, son unas tóxicas y desquiciadas" y "Ellos fueron a apoyar a Suga tranquilamente, dejen de imaginar cosas que no son", fueron algunas de las reacciones del fandom de la agrupación.

Jimin será el siguiente en irse al servicio militar. (Créditos: Facebook / BTS)

PAL