Ninel Conde presume su figura en traje de baño y sale tundida: "Hay que aceptar la edad"

El pasado fin de semana, Ninel Conde difundió un video en Instagram en el que presumió su impactante figura luciendo solo unas diminutas prendas íntimas y las imágenes causaron un gran revuelo entre los seguidores de la actriz y cantante conocida como “El Bombón Asesino” pues si bien se llevó algunos halagos, lo cierto es que también recibió fuertes críticas en las que la tacharon de tener un físico “exagerado”, por lo que a continuación te contamos todo sobre esta nueva polémica de la también empresaria e influencer fitness.

Como se mencionó antes, fue a través de la famosa aplicación de la camarita donde Ninel Conde difundió el video en cuestión, en el cual, apareció posando con un diminuto traje de baño en color negro, el cual, usa habitualmente en sus sesiones de bronceado y para que se pudiera apreciar su belleza en todo su esplendor realizó distintas poses frente a un espejo, además, aprovechó su post para interactuar con sus casi seis millones de seguidores.

“¡Feliz viernes, bebés! Este cuerpito de gym pide playita y más con este bronceado 5 estrellas. Hoy hay show en Hidalgo, México, nos vemos ahí. Cuéntenme, ustedes ¿qué van a hacer hoy?” escribió la actriz y cantante que le dio vida a la entrañable “Alma Rey” en “Rebelde”, quien de inmediato dividió opiniones entre sus fans.

Ninel Conde sale tundida tras presumir su figura

Tal y como se mencionó antes, el video de Ninel Conde causó un gran furor en plataformas digitales y si bien su video recibió más de 65 mil likes y cientos de halagos, lo cierto es que las críticas en su contra no se hicieron esperar pues varios usuarios aseguraron que la cantante tiene un físico sumamente exagerado y hasta aseguraron que en su afán de logar un físico de ensueño solo se está deformando, además, la criticaron por no trabajar las distintas partes de su cuerpo por igual pues si bien tiene un abdomen espectacular, algunos creen que debería poner más énfasis en sus piernas.

Ninel Conde recibió varias críticas por su apariencia física. Foto: IG: ninelconde

“Se le nota la obsesión que tiene ella por ese cuerpo tan exagerado”, “Con la edad que tiene ya no debería exagerar, hay que aceptar la edad maduramente, eso es exhibición”, “Como que algo no cuadra (piernas)” y “Te falta más muslo y te verías mejor”, fueron algunos de los comentarios que recibió el video de Ninel Conde, quien para no entrar en polémicas no respondió a ninguno de estas críticas realizadas por sus detractores, quienes fueron enfrentados por los fans del “Bombón Asesino”.

Ninel Conde ya ha sido críticada en distintas ocasiones por su apariencia física. Foto: IG: ninelconde

Cabe señalar que, esta no es la primera vez que Ninel Conde es criticada por su físico pues hace apenas un par de meses atrás fue duramente criticada por supuestamente haber abusado del Botox en su rostro, en especial en la zona de los labios y hasta la llegaron a comparar con Lyn May, sin embargo, la cantante señaló que prefiera ignorar estos comentarios malintencionados: “Me da lo mismo, (las críticas), mira, la que puede, puede y la que no, queso…” señaló la también actriz.