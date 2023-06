Flor Rubio hace fuerte reclamo a Cynthia Rodríguez por una traición: “Yo la quiero un montón, pero ella no a mí”

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera esperan con ansias la llegada de su primer hijo, León, pero todo indica que no están dispuestos a compartir esta felicidad con todo el mundo y así lo demostraron con los invitados a su impactante baby shower al que famosas como Flor Rubio no estuvieron invitadas, motivo por el que la conductora lanzó un fuerte reclamo a su excompañera de escena y se mostró triste ante el rechazo.

El pasado fin de semana Cynthia Rodríguez compartió en redes sociales detalles del baby shower que su esposo, el cantante Carlos Rivera, le organizó en un lujoso hotel de la Ciudad de México. Entre las invitadas destacaron Laura G, Linet Puente, Kristal Silva, Vanessa Claudio y Anette Cuburu, además de otras famosas con las que la exintegrante de “La Academia” comparte una gran amistad como la que pensaba que tenía con ella Flor Rubio.

Kristal Silva y Laura G entre las invitadas al baby shower de Cynthia Rodríguez. Foto: IG @linetpuente

Además, días antes del gran evento Laura G también le organizó a Rodríguez una íntima ceremonia llamada blessingway en la que se honra a la madre rodeada de sus familiares y amigos más cercanos. Por este motivo, sólo acudió Kristal Silva del matutino, la madre de la también cantante, sus hermanas y algunas de las personas más cercanas a ella.

“No fui requerida”

Cynthia Rodríguez y algunas de las celebridades invitadas compartieron fotografías del baby shower de León en las que posan todas juntas, por lo que los fans de inmediato notaron la ausencia de famosas como Tábata Jalil, Jimena Longoria, Luz Elena González y Flor Rubio con quien, aparentemente, la conductora tenía una buena amistad.

Durante una entrevista en un programa de radio que ya fue difundida en redes sociales, Flor Rubio señala que sí sabía del baby shower pero consideró que no fue invitada ya que se trataba de un evento íntimo. La decepción fue mayor cuando vio en las fotografías de sus compañeras del matutino que todas habían acudido y que fue un evento mayor.

“Yo sí sabía, nada más que a mí no me invitó. Yo no fui requerida y pues ni modo, yo la quiero un montón, pero pues yo creo que ella no a mí (…) Le deseo toda la felicidad del mundo, como siempre la vamos a tratare con todo el cariño y el respeto que la hemos tratado en el programa desde antes de conocerla”, dijo la periodista de espectáculos.

Añadió que debido a lo ocurrido con Cynthia Rodríguez decidió reconsiderar sus amistades, pues pensó que tenía en ella una gran amiga y recordó que tuvo la misma actitud con su boda a la que tampoco la invitó, aunque admitió que en aquella ocasión sí se trató de una ceremonia íntima.