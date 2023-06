Eugenio Derbez pide apoyo para que Barbara Torres no deje LCDLFM: "que siga llorando por la menopausia"

Este domingo se lleva a cabo la tercera gala de eliminación de "La casa de los famosos México", donde se encuentran nominadas Raquel Bigorra, Bárbara Torres y Ferka Quiroz. En este contexto, el actor Eugenio Derbez aprovecho sus redes sociales para pedir a sus seguidores que apoyen a la comediante que le da vida a Excelsa en "La familia peluche". Cabe mencionar que no es la única celebridad que ha expresado su apoyo por la argentina, la conductora de "Netas Divinas", Consuelo Duval, también externó un mensaje de apoyo para su amiga.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Eugenio Derbez pidió a sus fanáticos que apoyen a Bárbara Torres este 25 de junio. El actor y comediante detalló que se encontraba en casa de su suegra y que recién se enteraba de que su amiga está en riesgo de ser eliminada, por lo que alentó a sus fanáticos para que voten por ella y permanezca dentro de "La casa de los famosos México".

Bárbara Torres está en riesgo de eliminación este 25 de junio. Foto: especial.

De igual manera, el comediante mandó un fuerte mensaje a Bárbara Torres, donde le pidió que ya no lloré más y que actúe como "una señora normal", esto debido a que durante la semana la actriz protagonizó una fuerte discusión verbal contra Ferka Quiroz y terminó llorando; tras la pelea, Barbara reveló que se encuentra en una etapa "muy hormonal", ya que esta pasando por la menopausia y eso la vuelve una competidora vulnerable.

"A ver señora, explíqueme una cosa. Yo como público si me siento a ver la casa de los famosos y quiero divertirme y veo a una señora que está llore y llore todo porque tiene menopausia también, ¡Bárbara, por qué no eres una señora normal!, pero no importa. Vamos a apoyar a Bárbara", sentenció Eugenio Derbez en el video que subió a su cuenta de Instagram.

Finalmente, el comediante comentó, entre risas, que espera que su compañera de "La familia peluche" se quede dentro de la casa para seguir dando contenido. "Que se quede Bárbara Torres para que siga llorando por la menopausia, apoyemos a la menopausia", agregó.

El actor no dudo en pedirle a su amiga que "deje de llorar". Foto: especial.

Bárbara Torres explotó contra Ferka: le reprochó sus malos tratos

Previo a la gala de eliminación, Bárbara Torres protagonizó una fuerte discusión con Ferka Quiroz, luego de que a la argentina no le gustara un maquillaje que le hizo la también actriz. En la pelea verbal, la comediante aseguró que estaba cansada de los malos tratos que recibía por parte de Ferka, a quien acusó de tratarla como una "tarada".

“Me cuesta un montón estar acá adentro, lo único que te dije es ‘no me gusta, quiero algo que me guste, no te corrí, ni nada feo, sé manejar la comedia, sé cuando hablo en chiste y cuando no, ¿sabes qué pasa? Tienes 30 y yo 52, es una cuestión de respeto a que tengo 52 años, es lo único que me duele el alma", dijo Bárbara. Agregó: "no me gusta que la gente me trate como si fuera una tarada, porque siempre fui una persona muy noble y desde el primer día me gustó estar contigo”.

Luego de la discusión, cientos de televidentes se posicionaron a favor de Bárbara, asegurando que la comediante ha soportado los malos tratos de sus compañeros y que era comprensible el hartazgo que mostró durante la confrontación con Ferka.