Tania Rincón: 3 looks con los que confirma que ya superó a su ex

Desde que Tania Rincón, una de las conductoras favoritas de la televisión mexicana anunció su separación con Daniel Pérez, grandes cambios han ocurrido en su vida a nivel profesional y en el plano personal. Sin embargo, la también modelo ha sabido enfrentarlos con madurez y le ha puesto buena cara a los momentos difíciles por los que se encuentra atravesando y sus looks lo confirman, pues siempre se deja ver con estilo único.

Anteriormente, Rincón ya demostraba ser una de las conductoras con un gusto por la moda único, pero en los últimos meses se le ha visto lucir sus mejores outfit con los que derrocha estilo. La piedadense de 36 años no se deja llevar por algo en particular, así como puede usar un vestido o falda larga, suele usar crop tops y transparencias que le van muy bien a su figura.

¡Ya superó a su ex!, así luce Tania Rincón

En su más reciente look dejó ver que se hizo un cambio radical | Foto: Instagram @taniarin

Su más reciente look, deja claro que la ex miss Michoacán está cerrando ciclos. Desde Estados Unidos, posó frente al espejo con un short rojo abotonado y una blusa con encaje que con la que se resalta su cintura, pero lo que más llamó la atención fue que pasó de un cabello cobrizo a la cintura a un corte arriba de los hombros, algo que nunca se le había visto usar, pues en esta ocasión optó por hacerse un cambio radical.

Uno de sus looks más icónicos fue cuando llevó esta falda a cuadros | Foto: Instagram @taniarin

Otro de sus más icónicos looks fue esta falda wrap a cuadros, que de fondo tiene un short con la misma tela, la prenda tiene un "cut out" al frente que le estiliza las piernas, y para alargar su figura optó por un un crop top blanco con escote lateral para hacer un balance con la parte baja de su look. En aquella ocasión usaba flequillo, corte que le iba bien para la forma de su rostro.

Un look acorde al verano. | Foto: Instagram @taniarin

La presentadora de Televisa aprovechó el calor del verano para combinar tonos frescos que le van muy bien a la temporada. En este look sorprendió con un top color corrugado lila con sutiles flores amarillas y un pantalón a la cintura corte stright verde olivo, tonos que son ideales para pieles apiñonadas, mientras que en calzado, resaltó el outfit con unas sandalias color rosa palo, su peinado le dio un toque juvenil al llevar dos trenzas hacia enfrente y flequillo.

