Federica Quijano exige justicia por "Huellitas", el perrito asesinado por una adolescente: "Los monstruos no nacen, se hacen"

Durante las últimas semanas México se ha enfrentado a distintos casos de maltrato animal que se han vuelto virales por lo atroces que resultaron como es el caso del perrito al que echaron a un cazo con aceite hirviendo o más recientemente con "Huellitas", un cachorro que fue asesinado por una joven adolescente y que desató la molestia de millones de personas. Entre ellas, la cantante Federica Quijano, quien se sumó a las exigencias de justicia para el lomito con un fuerte mensaje para la supuesta responsable.

Para Federica Quijano, al igual que para muchas otras personas que han externado su indignación, el caso de "Huellitas" es muy lamentable y un reflejo del lamentable maltrato animal que existe en nuestro país y ella, al ser una defensora de los animales e incluso ha dado hogar a muchas mascotas rescatadas de las calles dio su opinión al programa "De Primera Mano". En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la famosa recordó que tras enterarse del asesinato del perrito ofreció una recompensa para dar con la adolescente.

Así se dio a conocer el lamentable caso. (Foto: Especial)

"El hecho de darte cuenta que no la encuentras y que no sabemos dónde está y que sea menor de edad, eso no la deja impune de lo que hizo; no puedo ya con tantos perritos, animalitos que matan, que lastiman y los centros de adopción de todos los perritos evidentemente eso hace que (...) adoptar un cachorrito es bien complicado. ¿Por qué lo hacen así?, pues ya lo están viendo", descató.

Durante su intervención, la integrante de Kabah también aprovechó para recordar que se encuentra en estado de "shock" por el caso y ante los comentarios del periodista de espectáculos, añadió que se nota que la joven "vive en un ambiente non grato, que sus familiares seguramente la dejaron. Los monstruos no nacen, se hacen y sin duda esto no le exime de lo que hizo. Entonces aunque sea menor de edad se tiene que ir a un reformatorio".

Por otro lado, Federica también añadió que la adolescente podría convertirse en un peligro no sólo para los animales, sino también para las personas; sobre ello, la cantante hizo mucho énfasis en que el día de mañana podría hacerlo con "bebés" o incluso convertirse en un "asesino en serie" porque "no está bien en su juicio". Finalmente, no dudó en cuestionar como alguien puede tener la frialdad de llegar a extremos como asesinar a un animal.

¿Qué pasó con el caso de Huellitas?

Huellitas era un perrito de Huauchinango, Puebla, y su caso se volvió viral luego de que la adolescente que lo había adoptado compartió en redes sociales varias fotografías en las que presumió la forma atroz en la que le arrebató la vida; más tarde una joven compartió capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp en las que se confirmó que el acto fue premeditado y que fue si intención desde un inicio.

El caso causó tanta indignación que no sólo se ofrecieron recompensas para dar con la joven, sino que también las autoridades e incluso el plantel en el que estudiaba la joven compartieron comunicados lamentando el fallecimiento del perro y además condenando el actuar de la menor de edad. Esta semana se dio a conocer que la responsable ya recibe atención psicológica por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla.

“Es un caso que se debe de atender bajo diferentes ángulos, uno de ellos es la atención psicológica a esta persona, ver también su entorno familiar, ver que parte está fallando, y por supuesto resarcir hasta dónde se pueda esta situación”, dijo Isabel Merlo Talavera, titular de la SEP Puebla.