Wendy Guevara confirma que ya tiene participación en este reality show de Netflix

Wendy Guevara, la integrante más querida de “La Casa de los Famosos México” reveló a varios de sus compañeros que además del reality show en el que se encuentra, también tendrá una aparición especial para un proyecto que se presentará en la plataforma de Netlflix, aunque la celebridad no quiso dar más detalles, es el público quien ya indagó al respecto.

La famosa en uno de los momentos más tranquilos junto a Apio Quijano y Emilio Osorio, les comentó que estaba muy contenta por las oportunidades que han llegado a su vida tras la fama viral que la catapultó al estrellato, Wendy relató que no solamente sus fanáticos disfrutarán de sus ocurrencias en la casa, pues ahora también en una de las cuentas más importantes de sgtreaming.

“La neta me pagaron muy bien en esta plataforma y fui un día, fui un día y dije ‘wow, súper bien, invítenme más’ me divertí y me la pasé padre y apenas va a salir el programa, nada más fui un día de invitada”, es lo que explicó la estrella en un video que ahora está en TikTok.