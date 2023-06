La reacción de Poncho De Nigris y Sergio Mayer al descubrir la traición de Paul Stanley

La producción de La Casa de los Famosos México no está permitiendo que se rompan las reglas, por eso constantemente hacen llamadas de atención a los participantes. Esta vez le tocó a Poncho De Nigris, Sergio Mayer, Ferka Quiroz y Paul Stanley ser regañados por "La Jefa" al tratar de hacer un complot durante las votaciones, sin embargo, ninguno pudo ejecutar su plan y por el contrario fueron exhibidos ante sus contrincantes, acto que permitió que el "Infierno" se dieran cuenta de la traición del conductor de Hoy.

Durante la transmisión de jueves, "La Jefa" mandó a llamar a Poncho, Sergio, Ferka y Paul al confesionario. A su llegada, explicó que previo a las nominaciones acordaron por quién votar, pues mientras el conductor del matutino de Televisa y la exparticipante de "Las Estrellas Bailan en Hoy" querían eliminar a los exintegrantes de "Solo para mujeres", las otras dos celebridades habían acordado darle puntos a Raquel Bigorra y a Jorge Losa.

Así fue la traición de Paul Stanley al Infierno

Para que no quedaran dudas la producción transmitió videos de los momentos exactos en los que tuvieron una conversación al respecto, que si bien nunca mencionaron los nombres de las personalidades por las que iban a votar, sí hicieron gestos y dieron apodos para referirse a ellos. Debido a esto, la voz que controla la casa les explicó que sus votos fueron anulados y que los complots no estaban permitidos en el reality.

Después de hacerles la advertencia y dejarlos salir del cuarto hacia la sala junto a sus compañeros, Sergio Mayer y Poncho De Nigris se mostraron sorprendidos por la actitud de Paul Stanley, pues hasta el momento el presentador de televisión había dicho que él no estaba con ningún equipo, sin embargo, acordó con María Fernanda Quiroz, nombre real de la celebridad, votar en su contra para que quedaran nominados esta semana.

Paul Stanley fue descubierto por Poncho De Nigris y Sergio Mayer Foto: Captura de pantalla

Fue en ese momento que Poncho hizo un comentario hacia el conductor de Hoy. "Paul, ¿eh?, Paul, perro. ¿No qué jugabas solo?", dijo el ex integrante de Big Brother cuando se dio cuenta que el hijo de Paco Stanley les había mentido a los miembros del cuarto Infierno con tal de que no lo nominaran, pues entre ellos habían acordado que no tocarían ni al presentador ni a Bárbara Torres, quien quedó nominada esta semana debido a que se anularon los demás votos.

Al parecer los integrantes del Infierno cambiarán su estrategia debido a los recientes acontecimientos con Paul Stanley; algunos fanáticos sí quieren que el presentador del matutino sea el siguiente en salir, pues además de que traicionó al equipo, consideran que no aporta mucho al reality show. En tanto, los seguidores del "Team Infierno", están satisfechos al saber que Nicola Porcella fue el salvado de la semana, y que Ferka podría salir, sin embargo, aún queda Raquel y Bárbara en la cuerda floja.

