VIDEO: Wendy Guevara lanza amenaza, si meten a Alfredo Adame a la casa y me quiere pegar, yo me defiendo

Wendy Guevara se ha convertido en la favorita de la gente para que se corone como la ganadora de “La Casa de los Famosos México”, el reality show en el que participa junto a otras celebridades como Sergio Mayer, Barbara Torres, Raquel Bigorra, Poncho de Nigris, Apio Quijano y Emilio Marcos por mencionar algunos.

Esta emisión del reality show ha resultado del agrado de las personas pues las ocurrencias de la influencer conocida por su video viral “Estamos perdidas” cautiva diariamente a los espectadores, quienes no pueden dejar de observar lo que sucede en la casa y a través de redes sociales disfrutan de algunos clips.

En una de las charlas, los habitantes pusieron sobre la mesa la posibilidad de que llegara Alfredo Adame a la contienda, por lo que Wendy fue muy clara sobre lo qué pasaría si las cosas se salieran de control, pues aunque conoce las reglas de no llegar a los golpes aseguró que reaccionaría de la misma forma que el actor.

“Él siempre quiere pegar y no me iba a dejar”, fue parte de lo que declaró la celebridad en el cuestionamiento que le hizo Poncho de Nigris.

Es de las más queridas de la casa. Captura de pantalla

Aunque no existe alguna indicación de que el también conductor llegue a “La Casa de los Famosos México”, por lo que los habitantes solo hicieron una suposición, pues la persona que se integró después a la contienda fue la boxeadora Mariana “La Barby” Juárez, quien ya está generando contenido en el proyecto.

Alfredo no reconoce la fama de Wendy Guevara

Recientemente los nombres de Alfredo Adame y Wendy también fueron vinculados fuera de la casa, debido a que cuestionaron al actor por el proyecto, una de las cosas que menciono es que no considera tanta la fama de la “youtuber” como para que esté compartiendo créditos con otros de la talla de Sergio Mayer o Poncho de Nigris a quienes arropa como sus favoritos para llegar a la gran final y que entre uno de ellos quede el premio de los cuatro millones de pesos.

El famoso cuestionó el éxito de Wendy. Capturadepantalla

Otra de las cosas que dijo es que no todos conocen la trayectoria de la originaria de León Guanajuato, y ante una presunta invitación de la producción para que él formara parte manifestó que esa no es su manera de trabajar, pues considera que los reality shows no son honestos y que por el contrario son una farsa en las que los participantes tienen un guion.