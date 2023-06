La relación entre Wendy Guevara y Angélica Vale que se destapó en La Casa de los Famosos

Wendy Guevara no se ha guardado nada sobre su vida privada durante su estancia en La Casa de los Famosos México, pues ha relevado diferentes episodios desde aquellos más divertidos hasta los difíciles que marcaron su vida para siempre. En una de sus muchas anécdotas la integrante de "Las Perdidas" destapó su increíble relación con la actriz Angélica Vale, que era poco conocida por las personas que la comenzaron a seguir a partir de su participación en el programa.

La influencer, de 28 años, es una de las favoritas del reality show debido a su personalidad auténtica y sentido del humor. Durante la emisión ha hecho algunas revelaciones, entre ellas el verdadero motivo por el cual se cambió el nombre a "Wendy", pues hay que mencionar que la joven es una mujer trans, por lo que nació con órganos sexuales masculinos y fue criada como hombre bajo el mote de "Luis Carmen", también llamado de cariño por su familia "Carmelo".

Wendy Guevara platicó por qué eligió su nombre Foto: Especial

¿Cuál es la relación entre Wendy Guevara y Angélica Vale?

En una de sus primeras conversaciones con sus compañeros de la casa, la creadora de contenido narró que hace muchos años trabajaba en el salón de belleza de una amiga trans de nombre Lucero, y fue esta persona que la empezó a llamar "Wendy", la razón era porque así se llamaba Angélica Vale en la telenovela "Amigas y Rivales", en donde compartió créditos con Michelle Vieth, Adamari López y Ludwika Paleta.

La influencer indicó que ella quería ser "Laura", personaje que hacía Michelle Vieth en la telenovela, sin embargo, después aceptó el nombre de "Wendy" en honor a la protagonista de "La Fea, más bella", quien aparentemente no sabe de esta historia. En tanto, Sergio Mayer se impresionó de la anécdota de su compañera, mientras que ella destacó que este tipo de cosas son algo que los famosos desconocen.

La influencer se nombró "Vianney" al principio de su transición Foto: Especial

Sin embargo, este no fue su primer nombre de mujer, pues anteriormente se había puesto "Vianney", mote que no quiso mencionar ante sus compañeros de La Casa de los Famosos México y sólo hizo una reacción de disgusto con el rostro y mencionó "No me acuerdo". Sin embargo, los fanáticos que la siguen desde hace mucho tiempo recuerdan que este nombre le da pena debido a que se parece al de la marca de colchas y textiles, por esa razón no omitió por completo.

En tanto, Wendy Guevara sigue conquistando al público con su actitud positiva y divertida. En este último episodio de nominación volvió a salvarse, pues no solamente los televidentes la aprecian también sus compañeros dentro de la casa, sobre todo su equipo del cuarto Infierno, en donde ha sabido encajar y hacer alianzas con personalidades como Sergio Mayer, Poncho De Nigris, Emilio Osorio, Apio Quijano y Nicola Porcella, con el que es más unida.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: Wendy Guevara lanza amenaza, si meten a Alfredo Adame a la casa y me quiere pegar, yo me defiendo