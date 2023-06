Salma Hayek revive su icónico baile en “From Dusk Till Dawn” y cautiva a sus fans

Durante las últimas horas el nombre de Salma Hayek ha encabezado las listas de tendencias en plataformas digitales debido a que la actriz mexicana recordó una de las escenas más icónicas de su carrera, la cual, se desprende de la película “From dusk till dawn” (1996), en la cual, se le puede ver realizando un baile lleno de erotismo, el cual, la consagró como una de las máximas figuras de Hollywood, por lo que, como era de esperarse, la estrella nacida en Coatzacoalcos, Veracruz se llevó cientos de halagos de parte de sus fans y hasta de otras figuras de la farándula.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Salma Hayek realizó la publicación en cuestión, la cual, tuvo como objetivo, felicitar al director Robert Rodríguez por su cumpleaños número 55 y de paso le agradeció por haberle dado la oportunidad de brillar en algunas de sus películas pues dichas producciones le permitieron consagrarse como una de las máximas estrellas de Hollywood.

Salma Hayek se mostró muy agradecida con Robert Rodríguez. Foto: IG: salmahayek

“Robert, siempre has sido y siempre serás familia para mi familia. Te estaré eternamente agradecida. Feliz cumpleaños. PD. También gracias por escribir la canción favorita de mi esposo. From dusk till dawn (1996), Desperado (1995) y Once upon a time in México (2003)” fue el texto que escribió Salma Hayek, el cual acompañó con fragmentos de las cintas antes mencionadas.

El baile con el que Salma Hayek enloqueció a sus fans

Como se mencionó antes, el video de Salma Hayek estaba compuesto por fragmentos de las películas antes referidas, pero la que más furor causó en plataformas digitales fue la del icónico baile que hizo en “From dusk till dawn” (1996) en la cual, aparece en medio de un escenario adornado con un estilo más que infernal, además, la veracruzana derrochó sensualidad con un diminuto bañador café y para hacer más espectacular su presentación también usó un penacho y por si faltara algo, para lucir más que exuberante cargó una enorme serpiente sobre su cuello mientras realizaba provocativos movimientos de cadera que en su momento le permitieron consagrarse como una de las mujeres más bellas de todo Hollywood.

Como era de esperarse, la publicación de Salma Hayek causó un gran furor entre los más de 24.7 millones se seguidores que ostenta en la famosa aplicación de la camarita, prueba de ello es que en tan solo un par de horas su video logró acumular más de 450 mil likes, además, los halagos no se hicieron esperar, por lo que la caja de comentarios se llenó con cientos de elogios realizados por sus fans y hasta por otras celebridades de la farándula.

“Icónica”, “La más sexy de todas”, “Una verdadera diosa”, “Estás bellísima”, “Como los buenos vinos…” “Sigues igual de guapa” y “Todo un bombón” fueron algunos de los elogios que se llevó Salma Hayek, quien hace un par de meses ofreció una entrevista en la que señaló que, aunque su faceta “sexy” le permitió posicionarse en Hollywood no le gustaba ser encasillada en este tipo de personajes.