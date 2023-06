La hermana de Karol G rompe en llanto y confiesa depresión: “me esfuerzo en dar lo mejor de mi, no estoy bien”

La famosa cantante y modelo Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como “Karol G” dentro de la escena musical, es actualmente una de las mujeres dentro de la industria latina más reconocidas del momento; nació el 14 de febrero de 1991 en Medellín y desde temprana edad incursionó en el mundo del espectáculo y la música de reggaeton y pop latino.

La cantante, modelo y compositora es considerada actualmente como una de las artistas latinas más empoderadas y esto se debe principalmente a que varias de sus canciones contagian mucha fuerza personal, al mismo tiempo que resultan imposibles de ignorar cuando el cuerpo te pide bailarlas.

También, la famosa busca generar contenido a través de sus redes sociales sobre su vida diaria y cotidiana, acompañada de sus seres queridos incluidos amigos y familiares; precisamente su hermana Verónica Giraldo sorprendió en redes sociales luego de mostrarse en un video llorando y confesando que no se siente bien a pesar de que se esfuerza todo el tiempo.

“Si ustedes realmente me conocieran, conocieran a Verónica Giraldo, a ella no le importa nada de eso, le importa la familia y la gente que ama y me esmero tanto en dar lo mejor de mí… hoy me siento tan triste, no es porque quiera generar lástima, pero no me siento bien”, expresó a través del video compartido.