Eduin Caz se sincera y lanza fuerte mensaje sobre la “decadencia” de Grupo Firme

Eduin Caz reveló la verdad IG/Eduincaz

El cantante y vocalista de Grupo Firme no se quedó callado ante las especulaciones que rondan respecto a que la banda de la que también es líder va en decadencia, pues diversos creadores y medios de comunicación aseguran que ya no tiene el mismo éxito que hace algunos años cuando eran considerados un “fenómeno” del regional mexicano.

Después de dos exitosas fechas en Monterrey, Nuevo León que ofreció como parte de su regreso a México, Eduin Caz emitió unas palabras debido a los hechos ocurridos con sus compañeros y otros temas que desacreditan el éxito de los intérpretes de “El amor no fue pa’ mi”, “Cada quién”, “Pídeme” y “Se fue la pantera”.

La estrella grupera fue muy concisa en sus palabras y argumentó que nada malo sucede con él y sus compañeros, pues se especulaba una enemistad entre varios de los artistas, también se ha hecho público el problema que tienen algunos de los integrantes con el alcohol, las bajas ventas de las entradas para sus conciertos y las pocas visualizaciones de sus nuevos proyectos musicales.

“Miro que les duele mucho el éxito. Cual ‘seguir decayendo’. No miran que a cabo de retacar un estadio y aparte un after donde todos hacen sus eventos principales, sin ofender a mis amigos colegas músicos. Ya relájense ya merito me voy a descansar, solo me falta cumplir Centroamérica para lograr la última palomita de mi lista”, son las palabras con las que Eduin Caz dejó claro que todo sigue bien.