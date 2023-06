Dua Lipa y el bikini de lentejuelas con el que impone moda este verano

Debido al verano, el mundo de la moda se encuentra escandalizado por los bikinis. Los hay de dos piezas o de una; asimétricos, de talle alto, corto, materiales textiles lisos, brillantes y hasta algunos que incluyen metales: este último es precisamente el caso de la pieza que recientemente modeló la cantante británica Dua Lipa, quien ya causa furor en redes sociales tras mostrarse en una radiante sesión fotográfica, en donde además de ella, el protagonista fue un automóvil rosa.

Dua Lipa paraliza con esta sesión. Foto: IG @dualipa

Paraliza en el mundo de la moda

A través de diversas instantáneas se puede ver a la intérprete de "Levitating", "Dance the Night", "New Rules" y "Break My Heart" modelar apoyada en el vehículo, mismo que a pesar de ser llamativo, no fue suficiente para robar el protagonismo al elemento estelar, pues lo que sin duda atrajo todas las miradas fue el bikini de Dua Lipa.

Dicha pieza ya genera furor en el mundo de la moda y comienza a imponer tendencia entorno a la innovación en modelos de bañadores para este verano, en el cual la sugerencia es atreverse a usar prendas que contengan elementos de metal, como es el caso de las cadenas que porta el bikini de la artista, al mismo tiempo que también la intención es que estas prendas se fusionen con detalles brillantes, como es el caso de la lentejuela con la cual se decora este diseño.

La artista lució una figura espectacular. Foto:@dualipa

Dua Lipa impone nuevas tendencias

Es de mencionar que con este espectacular atuendo, la también compositora, decidió portar un look en el cabello ideal para estas altas temperaturas, pues optó por llevar una coleta alta, al tiempo que mostró unos aretes espectaculares y llamativos en color rosa.

Estos detalles fueron complementados con un makeup sobrio en donde el protagonista de su rostro fue un gloss nude en los labios, lo cual dejó que otros accesorios de su outfit brillarán, tal fue el caso de un radiante bolso del mismo material que su icónico bikini.

