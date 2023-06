“Mi papá me robó todo mi dinero”, la triste confesión de Gomita que la hizo dejar a su familia

Aunque la relación de Araceli Ordaz, conocida públicamente como “Gomita” y su padre Alfredo Ordaz parecía ser “normal”, desde 2021 la payasita más famosa de México reveló que ella, sus hermanos y su madre sufrían de violencia por parte de su progenitor, esto estalló una búsqueda de su libertad y justicia.

La también actriz y bailarina recientemente se presentó en el podcast junto al popular creador de contenido Gusgri y ahí reveló que su padre se quedó con todas sus ganancias, dinero que le correspondía ya que desde que era una niña trabajó arduo, en busca de su patrimonio y que Alfredo Ordaz solo le dio poco dinero.

Una de las declaraciones que más sorprendieron a la audiencia es cuando “Gomita” menciona que las cosas iban tan mal en su casa que no le importó poner un alto y abandonar el hogar que compartía con sus seres queridos, por lo que pidió a su padre el dinero que le correspondía por todo su trabajo y el solo le dio 8 mil pesos.

“Le dije a mi papá que si no me iba a dar chance mejor me iba y que me diera mi lana, y me dijo ‘no, cuál lana, si está invertida aquí en la casa’, era una casa que rentábamos en Monterrey, todos ganábamos lana, los tres artistas ganaban, porque nos tenían trabajando a los tres; ‘Lapizito’, ‘Lapizín’ y a mí”, fue lo primero que declaró Araceli.