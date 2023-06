Daniel Sosa se prepara para su primer auditorio

El Auditorio Nacional es uno de los recintos más importas del país y Daniel Sosa está a punto de pisar su escenario. En una entrevista para Esta Mañana, señal de televisión de El Heraldo Media Group el comediante compartió

El stand-up es una charla improvisada del comediante con el público y el poder compartir con la audiencia momentos llenos de risas es lo que hace especial esta convivencia.

Daniel Sosa comentó que es un sueño poder migrar de los bares de la Ciudad de México al Auditorio Nacional, ya que lo que comenzó como un hobbie terminó marcando su vida para siempre.

Daniel Sosa es un comediante originario de la Ciudad de México

Créditos: Especial

El inicio

Desde temprana edad Daniel se adentró en el mundo de la comedia admirando a figuras como Cantinflas, pero no paró ahí ya que cuando recibió su primera paga por hacer reír a las personas decidió comercializar su pasatiempo.

El boom del stand-up

El comediante indicó que el boom del stand-up se dio entre los años 2010 y 2016 y desde ese momento los comediantes comenzaron a migrar a diferentes plataformas digitales y a espacios más grandes.

Daniel comenzó su carrera artística haciendo videos en plataformas como Vine y Youtube

Créditos: Especial

¿Cómo lidiar con los silencios?

Dentro del stand-up no siempre las risas inundarán el espacio, no obstante para Daniel lo importante es cambiar de método si el actual no está funcionando. Además recalcó la importancia de la participación del público en los shows.

El Auditorio Nacional

El comediante narró que este evento se venía trabajando desde hace mucho tiempo y aunque el plazo se atrasó debido a la pandemia de Covid-19 después del arduo trabajo con su agencia por fin se logró el cometido.

"La comedia se trata de ser quien tú eres", dijo.

Daniel Sosa se presentará en el Auditorio Nacional el 5 de septiembre de 2023 a las 8:30 de la noche, los boletos ya están disponibles en Ticketmaster.