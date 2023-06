Angélica Rivera "La Gaviota" le pone un alto a Eduardo Yáñez, le prohíbe hablar de ellas por este motivo

El famoso actor de cine y televisión, Eduardo Yáñez se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista en la que habló sobre la amistad que tiene con la hermosa actriz, Angélica Rivera, conocida en la industria como "La Gaviota".

Fue en 2007 cuando Eduardo Yáñez y Angélica Rivera protagonizaron la exitosa telenovela "Destilando amor", la cual representó un verdadero éxito para sus carreras. A partir de ese momento lograron formar una gran amistad que han conservado con el paso de los años.

Sin embargo, con el repentino retiro de "La Gaviota" del ojo público, Eduardo Yáñez ha sido cuestionado sobre su posible regreso a la actuación, algo que habría provocado el disgusto de ella o al menos así lo confesó el actor en la reciente entrevista.

Este martes 20 de junio, el programa matutino "Sale el Sol" compartió una entrevista con Eduardo Yáñez, quien fue cuestionado sobre Angélica Rivera. La respuesta del reconocido actor dejó a todos sorprendidos pues al parecer "La Gaviota" no está de acuerdo en que se hable de ella.

Sin guardarse nada, el protagonista de "Juego de mentiras", "Corazón Salvaje" y "Amores con trampa" dijo que ya no tiene permitido hablar sobre los planes que tenga Angélica Rivera, asegurando que no es su vocero y ella se lo prohibió.

"Vas a tener que hablar con ella (con Angélica Rivera), yo no soy su vocero, además, ya me lo prohibió. Tendrás que preguntarle. Yo no tengo derecho de hablar de sus planes", respondió.