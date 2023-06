Sabrina Carpenter: ella es la cantante que abrirá los conciertos de Taylor Swift en México

Una de las reinas indiscutibles del pop en inglés es Taylor Swift, quien recientemente anunció de manera oficial las fechas en las que se presentará en México como parte de "The Eras Tour", lo cual fue un alivio para los fanáticos, quienes gustosos se percataron de que la bella intérprete ofrecerá al menos tres conciertos en la Ciudad de México, aunque aún no se descarta que debido a la alta demanda se aperture otra fecha, tal y como ha sucedido con otros famosos que al ver que sus eventos se llenan, deciden abrir más presentaciones para darse la oportunidad de convivir con todos sus seguidores.

Las fechas en las que tendrán lugar los conciertos de Taylor Swift en México son el próximo 24, 25 y 26 de agosto, llevándose a cabo en el Foro Sol, donde también tendrá una participación especial la actriz y cantante Sabrina Carpenter, quien fungirá como la telonera de los conciertos de la intérprete de "Look What You Made Me Do".

Por ello, muchos de los fanáticos de Taylor Swift han comenzado a prestarle atención a la compositora estadounidense de apenas 24 años de edad, quien comenzó su carrera artística haciendo una aparición especial en la serie criminal titulada "La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales", dando inicio a una trayectoria llena de éxitos.

¿Quién es Sabrina Carpenter, la cantante que abrirá los conciertos Taylor Swift en México?

Nacida el 11 de mayo de 1999 en Quakertown, Pensilvania, Sabrina Carpenter es una joven que no sólo se ha desarrollado en el terreno de la composición, sino en la interpretación y la actuación, algo que le ha permitido el reconocimiento por parte de diversos sectores de la población, algunos de los cuales la recuerdan por su papel en "La Herencia de los Goodwin" o por su aparición en un episodio de Orange Is the New Black, una de las series más reconocidas de Netflix.

Sin embargo, su verdadera popularidad despegó a raíz de que obtuviera el papel de Maya Hart en la serie original de Disney Channel Girl Meets World, aunque también ha participado en películas como "Adventures in Babysitting", "The Short History of the Long Road", "Tall Girl" y "Clouds".

Trayectoria musical de Sabrina Carpenter, telonera de los conciertos Taylor Swift en México

Respecto a la carrera musical de la telonera de los conciertos de Taylor Swift en México conviene destacar que hace algunos años logró obtener el tercer lugar en una competencia para jóvenes cantantes que fue patrocinada por la página oficial de Miley Cyrus.

De hecho, fue en 2014 cuando Sabrina Carpenter debutó como cantante y compositora con su EP titulado "Can’t Blame a Girl for Trying". Un año más tarde, la ambiciosa compositora lanzó su primer álbum "Eyes Wide Open", lo cual fue sólo el comienzo de una carrera llena de discos exitosos tales como "Evolution", "Singular Act. I y II" y "Emails I Can’t Send".