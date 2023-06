VIDEO: Esta es la verdadera historia del corrido “El malo de Culiacán" de Alfredo Olivas

En 2015 salió a la luz el tema “El malo de Culiacán", una pieza que forma parte del disco “Privilegio”, la letra e interpretación corren a cargo de Alfredo Olivas, una de las estrellas más populares del regional mexicano y quien se ha ganado el cariño de la gente gracias a la temática de sus canciones y su especial voz.

“El malo de Culiacán” tiene en la actualidad cerca de 160 millones de visualizaciones en su video oficial, mientras que en Spotify ya reúne más de 168 millones de reproducciones, cantidades que reafirman el gusto que tienen los seguidores del artista originario de Ciudad Obregón, Sonora por dicho proyecto.

Hay varias versiones respecto a la historia de la canción de Alfredo Olivas, en redes sociales circulan algunos videos en donde aseguran que la pieza fue escrita para uno de los hermanos del cantante. Se trata de Irving Olivas quien fue asesinado el 17 de abril de 2021 junto con su esposa y su hijo de 1 año y 8 meses de edad en Zapopan, Jalisco, pero esto no es real debido a que el proyecto salió muchos años antes de la tragedia familiar.

Lejos de ser un “corrido alterado”, “corrido tumbado” o “corrido bélico” subgéneros del regional mexicano que se popularizan y suman fuerza en la actualidad, Alfredo sigue fiel a sus toques norteños en donde predominan el acordeón y las guitarras, por lo que “El malo de Culiacán” se cataloga en la vertiente tradicional del regional mexicano

En TikTok según la cuenta @estudionorteno, “El malo de Culiacán” los hechos narrados en el corrido coinciden con la vida de un joven de nombre “Eluvier Amán Torres”, por tal motivo la primera frase del corrido dice: “El hubiera ya no existe, no hay mañana, ya pasó” en donde juegan con la identidad del sujeto que propició a la canción.

Otro de los detalles que sacan a la luz es que el implicado perdió la vida el 25 de diciembre del 2010, cinco años antes de que se publicara el corrido, este evento también se menciona: “No conocí el once, me faltaron seis días. Ahí me lo platican cuando anden acá”, en donde hace referencia a que murió antes del año 2011.

Otra de las cosas que se mencionan es que “Eluvier Amán Torres” estaba ligado con actos delictivos y que presuntamente era un sicario que vivía en Sinaloa, además se sabe que tenía 25 años cuando fue abatido a balazos en un restaurante ubicado en la Zona Dorada en Mazatlán, en el lugar quedaron algunos cartuchos de bala y un arma de fuego.

El hubiera ya no existe, no hay mañana, ya pasó

El pasado dejó cicatrices, pero creo que el tiempo las eliminó

Hoy exactamente en el mes de diciembre

Se cumplen doce meses que el malo se fue

Por atrabancado, por no ser dejado

Yo creo que por hombre

Ahí júzguelo usted

Una súper, una nueve, un cuerno de chivo

Un AR, qué más da

Yo portaba orgullosamente

Una tres ochenta que vio mi final

Y de qué servía traer ese día un fusil más grande

Si no dejan ser

Valientes cobardes, sicarios de mentira

Llegan por la espalda

No me pude defender

Acumulé muchos puntos

Andando en el pozo de agua

Siempre anduve con la güera

En las buenas y en las malas

Solo le pido un favor

No deje solo a mi hermano

Pásele mi puntuación

Mis bonos acumuladas

Juntos fuimos el Yin-Yang

Yo fui el negro, él es el blanco

Él es de buen corazón

Yo simplemente fui malo

(Y esta tampoco es para que se pongan a llorar

Es para que se echen una a mi salud

Pero en la 5 de mayo

¡Culiacán!)

Todavía me eché un taco antes de morirme en un restaurant

Sin saber que iba a dar blanco

A un poco de plomo unos minutos más

Maldito seguro, qué mal te portaste

No quisiste abrirme la puerta jamás

Quise dar el brinco, salir por la ventana

Pero ya no pude, qué mal quedó la Nissan

Alcancé a comer buñuelos

Sarcásticamente antes de navidad

Tenia listas un par de bromas

Ahí si me falló, ya no pude llegar

No conocí el once, me faltaron seis días

Ahí me lo platican cuando anden acá

Ahí saquen la cuenta

Mis números y fechas

Para el que no sepa

Fui el malo de Culiacán

Bueno aunque al final de todo

No creo haber sido tan malo

Solo cuando se ofrecía

O si decía el alto mando

No se vayan a enredar

No crean que yo he reencarnado

Están viendo a mi carnal

Aunque tal vez por allá ando

Muchos aquí aún se preguntan

Que si le jalé al gatillo

No les puedo contestar

Vean cómo quedó el martillo

El hubiera ya no existe