Adamari López calla las duras críticas que recibió por usar un ajustado short: "Tengo todo para ser feliz"

Adamari López es una de las conductoras favoritas y se ha ganado el corazón del público tanto en México como en Estados Unidos con su talento, belleza y simpatía. Algo que se refleja en cada una de sus publicaciones en redes sociales con las que no duda en enviar un fuerte mensaje para poner un alto a las criticas que ha recibido por su peso y algunos de sus atuendos, como el reciente mini short dorado.

La conductora, de 52 años, ha dado muestra de perseverancia y dedicación al hacer un cambio en su estilo de vida para mejorar su salud y poder reducir su peso que, como ella misma lo reveló durante una entrevista, limitó algunas de sus actividades diarias, afectó su autoestima y redujo sus oportunidades laborales.

Mensaje de Adamari López tras críticas. Foto: IG @adamarilopez

La actriz perdió más de 16 kilos de peso, pero continúa haciendo ejercicio y lleva una sana alimentación. Pese a ello no ha evitado los comentarios negativos con los que algunos internautas aseguran que lo logró por una cirugía o aquellos que la critican por algunos de sus atuendos en los que presume su figura, como ocurrió con su reciente look en un ajustado mini short dorado y crop top azul.

En sus historias de Instagram compartió una postal con algunas afirmaciones que dejarían clara su postura respecto a las críticas: "Puedo lograr lo que me propongo; hoy seré mejor que ayer; vivo el momento y lo disfruto; tengo todo para ser feliz, y disuelvo las limitaciones de mi pasado".

Aunque, fiel a su estilo, la exconductora de "Hoy Día" también compartió un video con el que envía un contundente mensaje mientras hace mofa de aquellos mensajes que recibe en redes sociales donde algunas personas critican su estilo: “No estoy gorda no, estoy gordísima. Pa’ comer soy buenísima, pa’ la dieta soy malísima, pero aún así estoy riquísima”.

Adamari López luce mini short en color dorado. Foto: IG @adamarilopez

Adamari López responde a críticas

En más de una ocasión Adamari López ha usado sus redes sociales para poner fin a las críticas que recibe, pero también abrió su corazón para hablar sobre cómo el sobrepeso afectó su vida diaria y los sacrificios que tuvo que hacer para lograr la figura que tiene actualmente y por lo que se siente orgullosa.

En entrevista con “El Molusco”, la conductora indicó que debido a su peso no tenía suficiente energía y siempre se sentía cansada; además, luego de una larga jornada de trabajo lo único que deseaba era dormir o comer: “No lo decía, pero no me sentía bien”. Esto también limitó sus oportunidades de trabajo ya que, aunque no se lo decían, las mujeres más delgadas eran elegidas para los proyectos.

“La vida no se trata de hacer lo que quieres solamente porque quieres, sino de hacer sacrificios para poder lograr cosas en la vida (…) Quiero ser esta que está aquí ahora, que me veo como me veía cuando era más joven, que me quité años de encima, que me regalé energía, me regalé positivismo, que me gusto otra vez, que me siento bien en mi cuerpo sin importar si la barriguita se me flacidita, si el cuello se me ve arrugado. Me gusto, me acepto, me quiero”, dijo la conductora.