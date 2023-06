Los integrantes de BTS tienen una relación muy cercana que han conservado a lo largo de 10 años, sin embargo, también los miembros han hecho amigos fuera de la banda de k-pop, como por ejemplo, J-Hope que le habla a diferentes personalidades de la industria. El rapero tiene un gran grupo de personas a su lado, entre ellos está Hyerin, una guapa idol a la que conoció mucho antes de unirse a sus compañeros de Bangtan.

Hoseok, nombre real del cantante, siempre tuvo interés por la música y el baile, por lo que desde muy joven tomó clases, fue así como llegó a Joy Dance Academy (& Plugin Music Academy), ubicada en Gwangju, ciudad de la que es originario. En aquella escuela conoció a muchas celebridades entre las que se encuentran Zelo exintegrante de B.A.P, Sunghak de BIGSTAR, Hyungwon de MONSTA X, entre muchos otros que lograron debutar en grupos de K-pop, como Hyerin que es parte de EXID.

J-Hope y Hyerin fueron a la misma academia de baile Foto: Captura de pantalla

Hace algunos años, cuando la agenda de BTS no era tan apretada, J-Hope aprovechó para reunirse con sus antiguos compañeros de clase. Los fanáticos quedaron sorprendidos al saber que la mayoría de las amistades que hizo durante su tiempo de estudiante ahora son parte de la industria del k-pop. Asimismo, la integrante de EXID dio mucho de qué hablar debido a que la consideraron como una de las más bonitas de su club.

¿Quién es Hyerin, la amiga de J-Hope que es idol?

Seo Hye-lin, nombre real de la cantante, nació el 23 de agosto de 1993 en Gwangju, Corea del Sur, misma ciudad que el integrante de Bangtan. Cuando tenía 19 años, audicionó en el programa "Superstar K3", pero fue rechazada, sin embargo, no abandonó su sueño de ser cantante, así que unió a AB Entertainment para formar parte del grupo "WT", junto a Yuji, Hani, Haeryung, Da mi, Jeonghwa y LE, no obstante, a último minuto de presentar al grirl group fue descartada.

IG @hyeliniseo

WT sufrió varios cambios, a los pocos meses de anunciar el lanzamiento de la banda, se cambió el nombre por EXID, y después de hacer su debut Yuji, Da Mi y Haeryung, anunciaron su salida del proyecto, fue así como Hyerin se integró a la agrupación, junto a Solji, la exvocalista del grupo 2NB. La agrupación volvió a los escenarios con solo cinco chicas en agosto del 2012 y promocionó "I Feel Good", después de esto poco a poco se consolidó en la industria.

Temas como "Up & Down" le dieron fama, la cual no surgió de inmediato, pues tardaron algunas semanas en quedarse en el gusto del público y ganaron varios premios importantes como Show! Music Core, Inkigayo y M Countdown. Otros de sus éxitos son "Ah Yeah" y "Hot Pink". El grupo ya se ha presentado en diferentes países, y uno de ellos es México, en donde llegaron con el KCON -evento en el que BTS pisó por última vez el país- y conquistaron al público latino cuando Hani hizo un cover de "Ecos de amor", del dúo Jesse & Joy.