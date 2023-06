VIDEO: Karol Sevilla enloquece a TikTok al bailar "Yo me le pego" de Bellakath, ¿habrá colaboración?

¡Vaya revuelo el que causó Karol Sevilla en TikTok!, pues la cantante se sumó a uno de los trends más virales del momento y con el que demostró que el pop y las baladas no son sus únicas pasiones, sino que el cumbiatón también es de su agrado y en especial uno de los más icónicos interpretado por Bellakath, por lo que la emoción entre los fans de las famosas no se ha hecho esperar al preguntar su pronto habrá una colaboración.

A través de su cuenta oficial de TikTok, Karol Sevilla compartió un nuevo video en el que demostró que los pasos más sensuales del momento también van con ella y no dudó en aprovechar la ocasión para cantar el tema más viral de este verano al ritmo de "y yo me le pego, se me pega; cuando se baja lo chacalea; yo se lo pido y él me lo entrega". Para la ocasión la protagonista de "Soy Luna" se olvidó del estilo femenino y glamuroso que la caracteriza para presumir un outfit relajado.

En minishort y sudadera oversize, además de un rostro libre de maquillaje y cabello desenfadado, la también actriz enloqueció a todo TikTok y a sus fans, ya que en pocas ocasiones se muestra en un estilo como este y al ritmo de la canción más popular de Bellakath después de "Gatita". Ante ello, los fans de la actriz de Disney no dudaron en llenarla de halagos con comentarios como:

"Estoy muy enamorado de ti", "¿cómo puede bailar tan bien?", "reina", "¿eres real?", "diosa" y "la mejor bailarina?".

¿Quién es Bellakath?

Katherine Huerta, mejor conocida como Bellakath, se ha convertido en la sensación del Internet y es que a finales de 2022 su canción "Gatita" acaparó toda la atención hasta el punto de volverse un trend viral y escucharla en cada esquina; desde entonces su fama no ha ido más que en ascenso y acaparando millones de reproducciones y fans. Aunque la cantante destacó por su voz, estilo y personalidad, hay mucho que destacar de ella.

Pues la intérprete que recién lanzó "Yo me le pego" también destaca por una larga trayectoria en el mundo de la farándula, pues sus primeras apariciones publicas ocurrieron en el programa Enamorándonos, donde se convirtió en una de las participantes más polémicas por sus ácidos comentarios. Por supuesto, su popularidad en redes viene de años atrás y es que la ex alumna de CCH Sur llegó a ser conocida por sus cosplays de "Valiente", el personaje de Disney.

Aunque para muchos, incluyendo a Karol Sevilla, la cantante ya es todo un ícono en la industria musical, este sólo es uno de sus muchos pasatiempos, pues antes que nada está su trayectoria académica, pues Bellakath es licenciada en Derecho.