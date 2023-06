RM de BTS recibe extraña llamada en vivo, así reaccionó el ARMY

Este fin de semana fue muy especial para los miembros de ARMY, pues pudieron ver a uno de los integrantes de BTS: se trató de RM, quien tuvo un encuentro con sus fanáticos en el que convivió como hace mucho no lo hacía. El rapero también tuvo algunas llamadas, entre ellas una muy extraña en la que un supuesto admirador lo llenó de halagadores comentarios, pues lo conocía muy bien desde hace muchos años, incluso antes de debutar con la banda de k-pop.

La extraña llamada que recibió Namjoon de un "fan"

Este 17 de junio se realizó en el evento FESTA 2023 en Yeouido, el cual era la conclusión de los festejos por el 10 aniversario de Bangtan. Namjoon, nombre real del idol, habló sobre cómo se sentía ahora que estaban celebrando una década en la industria y como siempre le agradeció a sus fans el apoyo a lo largo de este tiempo. Durante la convivencia, el líder de la agrupación recibió una llamada de una persona que lo sigue desde que era un artista underground.

El supuesto admirador se dejó ver muy emocionado porque RM le había contestado la llamada, en tanto, el rapero le preguntó cuando lo conoció y el fanático indicó que desde que "era Runch Randa", dejando sin palabras al artista, de 28 años. La conversación siguió y la persona al otro lado del teléfono insistía que sabía muchas cosas de él y su trabajo, aunque para el líder de BTS no le parecían extrañas sus palabras, el ARMY intentaba descifrar si era realmente un seguidor.

El joven le reveló que también se dedicaba a la música, sin embargo, no era rapero, por lo que Nam, como le dicen de cariño, le pidió que interpretara algo y el fan decidió corear "Take Two", el nuevo tema con el que BTS regresó como grupo completo. El integrante de la banda de k-pop halagó su voz, mientras que el ARMY empezó a sospechar aún más de este presunto admirador que no revelaba su identidad.

Después de que RM le agradeció por ser un fiel seguidor por varios años, el joven descubrió su verdadera identidad y resultó ser Jungkook, quien había decidido hacerle una broma al cantante y a los miembros del ARMY, a quienes pudo engañar a pesar de cantar. "¡Gracias por hacer que mi corazón se acelere un poco!", dijo el intérprete de "All Day" a su compañero, quien aprovechó para dar a conocer que estaba en Los Angeles, en Estados Unidos.