Enrique Iglesias continúa delicado de salud, vuelve a cancelar un concierto

Enrique Iglesias encendió las alarmas nuevamente, esto después de que se informara que tuvo que cancelar otro concierto por problemas de salud. Es por esta razón que sus fanáticos se encuentran muy preocupados, debido a que no la primera vez que lo hace, pues hace unas semanas tuvo que dejar el Tecate Emblema debido a que presentó una neumonía. Como era de esperarse, el intérprete español recibió el cariño de sus fanáticos que esperan que recupere pronto su salud.

Hace unos días, las autoridades de San Luis Potosí anunciaron que el cantante de éxitos como "Cuando me enamoro" y "Héroe", se presentaría el próximo mes de agosto en el Teatro de las Estrellas de la Feria Nacional Potosina (Fenapo). Los admiradores se emocionaron debido a que el artista regresaría pronto a los escenarios mexicanos tras sus problemas de salud, sin embargo, hace unas horas se informó que lamentablemente el español no sería parte del evento.

Enrique Iglesias cancela por segunda vez un show en México Foto: Especial

¿Cuál es el estado de salud de Enrique Iglesias?

Por medio de una transmisión en Facebook, el gobernador del estado Ricardo Gallardo anunció que Enrique Iglesias no se presentará en la celebración “por razones de salud y de logística”. Hasta el momento, el cantante, de 48 años, no ha colocado nada al respecto en sus redes sociales, no obstante, algunos de sus millones de fanáticos le han escrito buenos deseos y pronta recuperación, pues es la segunda vez que se reporta enfermo.

Por su parte, el gobierno del estado indicó que remplazará el show del intérprete de "Bailando", por una presentación de Los Fabulosos Cadillacs, quienes no hace mucho estuvieron en el Zócalo de la Ciudad de México y rompieron el récord de asistencia que poseía Grupo Firme, ya que la banda argentina juntó a más de 300 mil personas. Mientras algunas personas se lamentan por la ausencia del hijo de Julio Iglesias, otros más están emocionados por la llegada de los cantantes de "Matador" y "Vasos vacíos".

Los Fabulosos Cadillacs sustituyen e Enrique Iglesias en San Luis Potosí Foto: Especial

En tanto, el pasado mes de mayo Enrique tuvo que cancelar su presentación en el Tecate Emblema 2023, por lo que fue sustituido de última hora por Danna Paola. “Queridos fans, muy a mi pesar, me será imposible presentarme en el show de México esta noche. Tengo neumonía y los doctores me han aconsejado reposo absoluto y prohibido subirme al avión”, colocó en un breve anuncio el artista español, quien lamentó no poder ver al público mexicano.

Días más tarde, su mamá Isabel Preysler admitió que estuvo delicado y que fue una sorpresa que estuviera en esa condición de salud, sin embargo, estaba recuperándose favorablemente. “Afortunadamente se está recuperando, aunque sigue en cama, y esperemos que en unos días pueda volver a su actividad profesional. Fue un susto, afortunadamente ya está en casa. Mi hijo es muy responsable y fue una gran decepción para él tener que cancelar el concierto", manifestó al periodista Carlos Pérez Gimeno.